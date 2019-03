Central, el carnaval del norte

La fiesta del carnaval se trasladó ayer al Gigante del Norte, donde Central Norte terminó festejando frente a su gente tras el triunfo por 3 a 1 ante Peñarol por la sexta fecha de la zona 3 del Torneo Regional Federal Amateur.

Esta vez el hincha azabache se fue tranquilo, sobre todo por el trabajo del equipo en la segunda mitad que le permitió dar vuelta el resultado tras irse al descanso abajo en el marcador frente al mirasol.

Desde los primeros minutos, el cuervo tomó la iniciativa, puso mucha gente en el mediocampo y la tenencia de la pelota fue totalmente del equipo de Ezequiel Medrán, pero Peñarol de a poco se fue acomodando en el campo de juego y llegaba por las bandas.

La primera jugada clara del partido fue para el cuervo promediando la media hora, cuando Agustín Valle le tapó un gran cabezazo a Fabricio Reyes. Álvaro Lozano también tuvo su chance con un zurdazo que se fue apenas desviado pero faltando cuatro minutos para el final de la primera etapa, Peñarol salió del fondo con un pelotazo que parecía intrascendente pero Agustín Gallo se las ingenió para bajar la pelota superando al defensor Pablo Figueroa, quien le terminó cometiendo penal. Mauro Mogro se hizo cargo de la ejecución y marcó el primero para Peñarol para sorpresa de todos en el Gigante del Norte.

En el complemento, antes del inicio, Ezequiel Medrán mandó a la cancha a Diego “Nivi” Núñez en lugar de Matías Iglesias para que Reyes no estuviera tan solo en ataque. Solamente un minuto tardó el delantero chaqueño en sacar un tremendo derechazo para conquistar el empate azabache.

Sin tiempo de reacción, Peñarol se vio avasallado por el cuervo y superado en todas sus líneas hasta que a los 23’, Eduardo Buruchaga sacó un centro por el sector izquierdo, Fabricio Reyes se anticipó a su marca y de cabeza conquistó el segundo para Central Norte.

Con la ventaja en el marcador, el elenco de barrio norte se dedicó a darle más circulación a su juego. El ingreso de Nicolás Issa fue clave para distribuir la pelota por los dos frentes.

De todas maneras, Peñarol no bajó los brazos, pero los cambios no le dieron la solución que el técnico Daniel Burgos pretendía para tratar de emparejar las acciones.

El mirasol trató de llegar mediante la pelota parada, pero cayó en su propia impericia ya que a los 34’, Peñarol quedó mal parado tras un tiro libre y Fausto Apaza comandó la contra, se la pasó a Reyes quien vio como entraba “endiablado” a toda velocidad Diego Núñez quien definió de gran manera ante la salida del arquero Agustín Valle. Durante los últimos minutos, el cuervo pudo aumentar diferencias, pero le faltó la estocada final para cerrar el encuentro con una goleada.

Hubo justicia en el resultado para un Central Norte que tuvo mucha intensidad durante los noventa minutos y el olfato goleador de sus delanteros terminaron guiando al equipo para conseguir un nuevo triunfo en la zona 3 que lo tiene como único líder.

Todavía hay camino por recorrer y este Central Norte sigue sumando en la tabla y en el funcionamiento del equipo pensando en lo que vendrá más adelante.

La síntesis:

Central Norte (3): Mauricio Pegini; Pablo Figuerora, Federico Rodríguez, Patricio Krupoviesa y Eduardo Buruchaga; Marcos Valsagna, Osvaldo Young, Matías Iglesias y Álvaro Lozano; Lucas Quiroz; Fabricio Reyes. DT: Ezequiel Medrán

Peñarol (1): Agustín Valle; Facundo Zapiola, Carlos Fretes, Pablo Dattilo y Carlos Garnica; Darío Galván, Mauro Mogro, Axel Burgos y Silvio Mogro; Agustín Gallo y Marcos Morinigo. DT: Daniel Burgos

Goles: PT: 42’ Mauro Mogro (P). ST: 1’ Diego Nuñez (CN), 23’ Fabricio Reyes (CN) y 34’ Diego Nuñez (CN).

Cambios: ST: inicio, Diego Nuñez por Matías Iglesias (CN), 10’ Ignacio Flores por Carlos Garnica (P), 14’ Nicolás Issa por Álvaro Lozano (CN), 19’ Mariano Nieva por Marcos Morinigo (P), 30’ Fausto Apaza por Marcos Valsagna (CN) y 31’ Sebastián Keber por Axel Burgos (P).

Jornada: 6ª Fecha - Zona 3

Estadio: Gigante del Norte

Árbitro: Cristian Yareco