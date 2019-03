Cayó un 30 por ciento la contratación de viajes de egresados

Las ventas de paquetes de viajes para egresados bajaron entre un 30 y 35 por ciento según estimaron los operadores salteños.

La incertidumbre que se plantea por la inflación, la devaluación constante del peso, caída del consumo y la pérdida del poder adquisitivo del salario hace que los viajes de los chicos que están por terminar el secundario quede en la columna de los gastos prescindibles.

Los paquetes a San Carlos de Bariloche superan 80 mil pesos. Son varias la empresas que dejaron de vender ese clásico destino.

"Nosotros no nos dedicamos a ofrecer el destino Bariloche porque casi nadie lo compra. Nos enfocamos en Carlos Paz y Camboriú que están mucho más accesibles para los bolsillos salteños. Una hamburguesa en Bariloche llega a los 450 pesos", dijeron Berta y Darío, que trabajan en Practur.

Un paquete a la localidad cordobesa ronda los 30 mil pesos y a la de Brasil puede llegar hasta los 50 mil pesos con todo incluido.

Firmas como Practur ahora comenzaron a vender los paquetes para viajes que se realizarán en el 2020. Es decir que ya apuntan a los alumnos de cuarto año de los colegios.

"Salta está complicada, bajamos en algunos casos los días de viaje, de 15 a 10 días. Pero nuestro fuerte está en los colegios del interior de la provincia. Y buscamos la mejor manera de financiación porque la situación es crítica para muchos papás. Lo que hacemos es que señen el viaje con un 10 por ciento y luego que paguen como sea. Nosotros somos flexibles porque entendemos el momento económico", dijo Darío.

Las empresas, además de la falta de dinero circulante, tienen más problemas. La semana pasada salió una nueva disposición por la cual cada firma debe presentar un libre deuda de cada uno de los proveedores con los que trabaja; eso para comenzar a ofertar sus propuestas. Además de ser un gran obstáculo burocrático porque sus operadores están fuera de Salta, la disposición supone estar limpios de deudas.

A la nueva disposición, que viene desde Nación, hay que agregarle los seis seguros que les exigen por viajar con menores, entre otras tantas cuestiones.

"Son muchos los requisitos que debemos cumplir para poder ofertar y luego viajar con chicos. Por eso siempre recomendamos a los papás que exijan todo eso antes de escuchar un presupuesto o una oferta", dijo Berta.

Las nuevas disposiciones se dieron tras la quiebras de varias empresas nacionales que dejaron varados a miles de estudiantes. Demás está decir que las firmas ilegales cobran menos, pero pueden salir más caras.

"Es muy difícil vender cualquier cosa a 30 días, y nosotros vendemos un producto a 2 años. Está muy complicada la situación por la imprevisibilidad. Nos estamos jugando todo, rogamos que no haya una devaluación más fuerte, que los padres puedan cancelar los pagos, que no se nos caiga un operador, que no saquen más requisitos para seguir trabajando. Tenemos todo en contra, pero aún así estamos optimistas", dijo Matías Doussett, director de Dask Travel.

El empresario señaló que están flexibilizando la oferta de los paquetes y que la cantidad de días hacen la diferencia.

Doussett aseguró que las ventas de los paquetes de viaje de egresados están cayendo entre un 30 y 35 por ciento. Es esperable que esa tendencia siga en caída, ya que desde ahora comienza una nueva tanda de ventas para los chicos que piensan recibirse en el 2020.