"Acá tenemos una economía bimonetaria, en la que la gente piensa en dólares. Esta política cambiaria de flotación casi libre, con una banda de cotización que llega hasta $52 es para otro país", explicó el ex presidente del Banco Central.

Martín Redrado: "Si el Gobierno no garantiza la oferta de dólares, habrá más tensión cambiaria"

El ex presidente del Banco Central, Martín Redrado, afirmó que “el problema en la negociación con el FMI fue que aceptamos que el tipo de cambio sea casi libre” y advirtió que “si el Gobierno no garantiza la oferta de dólares, habrá más tensión cambiaria”.

“El dólar subió porque había estado planchado entre octubre y febrero, con inflación de 3,5% mensual y con altísimas tasas de interés se lo trató de mantener, pero tipo de cambio e inflación van de la mano. En estos últimos 20 días prácticamente no hubo oferta de dólares. Hubo días en los que el precio se escapó con una escasa demanda de u$s 7,5 millones. El Banco Central no se puede quedar inerte, eso marca que hay dificultades o falta de entrenamiento para capear una tensión cambiaria”, agregó en diálogo con radio Mitre.

Redrado dijo además que le “llama la atención” que el Gobierno no haya llegado a un acuerdo con las exportadoras de cereales. “Deben pautar día por día cuánto van a liquidar para que haya oferta suficiente, porque estos días no hubo oferta”.

Para el economista, “si el Gobierno no asegura la oferta de dólares, tendremos más tensión cambiaria” y dijo que “incluso con el poco margen que le deja el acuerdo con el FMI, el Banco Central debería actuar y utilizar todos los instrumentos”.

“La economía no tiene plan, y si no hay horizonte no hay viento que te lleve a ningún lado. Somos un nadador en medio del río esperando llegar a la orilla, vamos a llegar pero extremadamente cansados”, graficó.

Sostuvo también que, de acuerdo a sus estimaciones, “mientras tengamos incertidumbre cambiaria, el traslado de la devaluación a precios será de 50%”.

En tanto, afirmó: "Hemos calculado a principios de marzo una proyección del 34% de inflación de diciembre contra diciembre. La hemos incrementado a un 37% para el período de diciembre 2018 contra el mismo mes de 2019, si no seguimos teniendo movimientos cambiarios".