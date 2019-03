San Antonio y Peñarol definen la clasificación

¡Llegó la hora de demostrar! Villa San Antonio afrontará una verdadera prueba de fuego que necesita aprobar a como dé lugar, porque está en juego su continuidad en el torneo. El equipo de Martín Martos se las verá con Atlético Peñarol, que llega embalado y en iguales condiciones luchando por ingresar a los play-offs, en el estadio Padre Martearena a partir de las 16, por la décima y última fecha de Regional Amateur, zona 3.

Queda una vacante disponible (Central Norte se quedó con la primera) para ingresar a la siguiente etapa del torneo y tanto San Antonio como Peñarol dependen de sí mismos para lograrlo.

La villa, uno de los favoritos a luchar el ascenso, deberá demostrar que está a la altura de las exigencias, y eso se lo dará solo una victoria.

El club azulgrana complicó su clasificación la fecha pasada, al caer inesperadamente con Mitre por 3 a 2.

La presión por encarar el partido más importante de la temporada, se hizo sentir en San Antonio, hubo cortocircuitos entre el cuerpo técnico y algunos jugadores.

El técnico de la villa retocará algunas piezas del once que cayó con el ciclón, en defensa Franco Páez suplirá a Patricio Luna, mientras que en el mediocampo, Mario Campos ingresará por Claudio Ávalos y Cristian Huerta reemplazará a Farid Aguierre, expulsado el partido pasado.

En la zona de ataque, San Antonio volverá a contar con la potencia ofensiva de Matías Vicedo, quien cumplió su sanción.

Peñarol, en tanto, tampoco quiere dejar pasar la oportunidad e intentará seguir haciendo historia logrando su pase a la siguiente instancia.

El mirasol de Daniel Burgos también llega con algunos problemas internos en el plantel, la relación entre el técnico y algunos jugadores no es buena.

El entrenador de Peñarol implementará una variante obligada con respecto equipo que goleó (4-1) a Cachorros la fecha pasada.

La inesperada lesión de Diego Flores, quien sufrió un accidente en moto, le devolverá la titularidad a Agustín Valle frente a la villa.

Peñarol, uno de los equipos que dio mucho qué hablar en el torneo, está muy cerca de cumplir un objetivo y continuar su lucha por el ascenso.

La presión por todo lo que están en juego se hizo sentir en ambos clubes. San Antonio, con la chapa de candidato, y Peñarol, como el equipo revelación, se enfrentan en un duelo decisivo que definiría cuál de los dos sigue en el torneo Regional Amateur.



Los equipos:

S. ANTONIO PEÑAROL

M. Maino A. Valle

F. Páez C. Garnica

J. Mamaní P. Dáttilo

F. Girón C. Farías

J. Velazco A. Flores

A. Rojas D. Galván

M. Campos M. Mogro

C. Huerta A. Burgos

M. Navarro A. Gallo

L. Silveira M. Nieva

M. Vicedo S. Mogro

DT: M. Martos DT: D. Burgos

Estadio: Padre Martearena

Árbitro: Federico Benites

Hora de inicio: 16