Crecen las dudas sobre la causa de muerte de los peces

El juez Sebastián Fucho dirigió una inspección ocular y recorrió el lago. Para Recursos Hídricos, la causa de muerte no fue el faltante de agua.

El juez del Tribunal de Juicio de Metán, Sebastián Fucho, encabezó el viernes una inspección ocular en el dique El Tunal, en el marco de un recurso de amparo presentado por el intendente de El Galpón, Federico Sacca, por la gran mortandad de peces que se produjo en febrero pasado.

Durante la medida estuvieron presentes Sacca, Alfredo Sulekic, quien es director de Hídrica Productiva de la Secretaría de Recursos Hídricos; Marcos Casas Mazzalay, de la central hidroeléctrica AES; Federico Mahmud, secretario del club 20 de Febrero de Pesca y Caza de Metán; el jefe de la Unidad Regional 3 de la Policía de la provincia, Lisandro Cejas; el jefe de la Policía Lacustre de El Tunal, Marcelo Valdez, y personal policial y de la división Criminalística, quienes tomaron muestras de agua para la realización de un estudio.

Los participantes ingresaron al dique en lanchas y recorrieron los sectores en los que aparecieron los peces muertos y luego se dirigieron hacia la central hidroeléctrica que funciona en la zona, donde continuó la inspección ocular.

Dentro de las normas

"Los que le puedo decir es que la operación que se ha hecho desde la compañía y de la Secretaría de Recursos Hídricos en el embalse se encuentra enmarcada dentro de las normas de manejo de agua, en cuanto a caudales ingresados y erogados se refiere. Como así también los niveles operativos que se manifestaron en las fechas en la que se produjo la mortandad de peces", dijo Casas Mazzalay a El Tribuno.

"Durante los meses de enero, febrero y marzo, en los que existe mayor probabilidad de crecidas, los niveles de embalse se reducen, puntualmente en el caso de El Tunal, el nivel máximo de operación, que es de 476 metros sobre el nivel del mar, de acuerdo a la norma de manejo de agua, se baja hasta la cota 472, para dotar al embalse de una capacidad suficiente como para almacenar el agua proveniente de las crecidas y evitar que se produzcan erogaciones de grandes volúmenes de caudal aguas abajo de la presa. Esto podría llegar a dañar la infraestructura y hasta generar pérdidas de vidas y lógicamente el daño mayor que uno trata de evitar, que es la rotura de la presa, porque tanto el dique El Tunal como el Cabra Corral son de materiales sueltos, de tierra, que no admiten el sobrepaso", destacó Casas Mazzalay.

Falta de oxígeno por calor

Por su parte, Mahmud, fue contundente al decir a los presentes que "cuando se produjo la lamentable muerte de los peces el nivel de agua bajó dos metros de un día para el otro, en la zona de la "cola" del dique. A esto se sumó que el agua estaba muy caliente debido a las altas temperaturas que hubo en esos días, lo que provocó la falta de oxígeno y la muerte de los peces",

Mientras que para Sulekic de la Secretaría de Recursos Hídricos "esa baja aparentemente no existió, porque se manejaron dentro de los parámetros normales de seguridad de la presa y eso se hace desde hace diez o quince años, porque se maneja de la misma manera. El dique sirve como amortiguador de los caudales que ingresan, para mantener la seguridad de la población aguas abajo, para que no haya un rebalse en caso de creciente, que son imprevisibles".

"La mortandad de peces no obedece a una bajante de agua, porque fue la normal de la operatividad de la presa que venimos ejecutando en forma anual. Hay que investigar las causas, no puedo decir que fue por explosivos porque no lo sé, o sustancias tóxicas u otro elemento, pero que haya falta de oxígeno por calentamiento de la presa en un espejo de agua de 3.600 hectáreas es imposible", destacó.

El amparo del intendente

La acción de amparo fue interpuesta por el intendente de El Galpón, Federico Sacca, contra la Secretaría de Recursos Hídricos de la provincia, AES Central Hidroeléctrica El Tunal y la Policía de la Provincia, División Lacustre.

"Como es de público conocimiento, aparecieron miles de peces sin vida en dique El Tunal. Muchas fueron las versiones de la causa de la mortalidad, pero todas ellas carecieron de rigor científico. Lo único que objetivamente se comprobó fue el brusco descenso del nivel de agua del dique, y que sería esa la causa que provocó la muerte de los peces", dijo Sacca en el amparo.

"Al ser muy numerosa la fauna ictícola y al disminuir la cantidad de oxígeno, por menor cantidad de agua, se produjo la muerte de las especies, que aparecieron en distintos sectores del dique e inclusive en inmediaciones al predio del Club de Pesca y Caza "20 de Febrero", lo cual torna poco creíble la teoría de que la muerte de los peces obedeció a detonaciones de explosivos".

El amparista dijo que no existe lugar a dudas de la importancia que significa para el medio ambiente el dique El Tunal. El espejo de agua alberga a una innumerable cantidad de variadas especies, como bagres, bogas, sábalos, dorados y dentudos, entre otras, que aparecieron muertas debido a las causas que ahora se investigan.