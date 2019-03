Macri: "Argentina tiene la más amplia libertad de prensa de su historia"

Frente a 250 editores de medios de noticias de la región, Daniel Dessein, informante por Argentina, dijo: “En el país rige una amplia libertad de expresión y de prensa, que se manifiesta en un sistema periódico de rendición de cuentas, niveles crecientes de transparencia, comparecencias constantes de funcionarios ante la prensa y la eliminación de las prácticas de hostigamiento que sufrieron periodistas y medios en etapas anteriores‘.

Muchas veces dijimos que nuestro propósito como gobierno era representar un cambio muy profundo que ya existía en el corazón y en la mente de los argentinos. Ese cambio se manifiesta en casi todas las esferas de la vida, entre ellas -tal vez la más importante para la democracia- el respeto por la libertad de expresión de las personas y de los medios de comunicación.

Hoy en Argentina la libertad es absoluta. Es tan grande que se volvió transparente. Pero tal vez convenga recordar que lo que vivimos es el resultado de haber abandonado para siempre los mecanismos encubiertos que usaron gobiernos anteriores para someter a la libertad.

Nunca antes se gastó menos plata en pauta publicitaria que en este gobierno. Dicho de manera directa esto significa que no se usa la publicidad oficial como un mecanismo para domesticar medios o someter periodistas como sí se hacía antes. No intervenimos ni influimos en las decisiones editoriales, no presionamos ni cuestionamos la tarea de los medios ni de los profesionales de prensa, no descalificamos, no aceptamos que se “juzguen” periodistas en la Plaza de Mayo como sucedió hace apenas 9 años atrás, no aceptamos que se escupa la imagen de personas públicas, no insultamos, no rompemos diarios, no entramos como matones en los diarios, no derribamos antenas de radios, no creamos programas de propaganda para atacar a los que piensan distinto, no usamos el fútbol para elogiar al gobierno ni para perseguir a nadie, no cambiamos los horarios de los partidos de fútbol para perjudicar el rating de programas de TV, no compramos medios con intermediarios que evaden impuestos, no bloqueamos los camiones de los diarios. No hacemos nada en contra de la libertad de expresión.

No le tenemos miedo a la libertad. Sabemos que los argentinos queremos ser libres para siempre. Cambiamos.