Solo Gimnasia sacó algo positivo en el fin de semana del Regional

Con las derrotas de Universitario (S) y Jockey Club (S) a manos de Lince y Old Lions, respectivamente, en tierras salteñas se cerró la tercera fecha del Regional del NOA “Antonio Gandur”. La única nota positiva del fin de semana fue el triunfazo que consiguió Gimnasia y Tiro frente a Huirapuca, en condición de visitante, por 20 a 17.

El domingo fue de los visitantes. Lince volvió con un triunfo de su excursión por nuestra ciudad, donde visitó a Universitario y le ganó 40 a 29. Old Lions, en tanto, hizo lo propio en Limache al vencer a Jockey Club por 23 a 20.

Para Universitario es la tercera derrota que sufre en el Regional, comenzó perdiendo frente al Jockey salteño, cayó contra Old Lions y ayer frente a Lince. No suma puntos y en la próxima fecha visitarán a Cardenales, el otro equipo que perdió todos sus partidos.

Por su parte, el albirrojo perdió en su primer partido como local por un ajustado 23 a 20; solo ganó el clásico de la primera fecha y perdió en la segunda contra Santiago Lawn Tennis. Los seis puntos lo dejan en la mitad de las posiciones a la espera de su compromiso contra Lince.

Otros resultados: Tucumán Rugby 35 - Santiago LT 33, Natación 28 - Los Tarcos 28, Universitario (T) 32 - Jockey (T) 9 y Tucumán LT 34 - Cardenales 20.

Las posiciones

Equipo PJ PG PE PP Pts

Univ. (T) 3 3 0 0 14

Tuc. Rugby 3 3 0 0 13

Natación 3 2 1 0 12

Tucumán LT 3 3 0 0 12

Huirapuca 3 2 0 1 9

Old Lions 3 2 0 1 9

Los Tarcos 3 1 1 1 8

Jockey (S) 3 1 0 2 6

Santiago LT 3 1 0 2 5

Gimnasia 3 1 0 2 4

Lince 3 0 0 3 4

Jockey (T) 3 0 0 3 1

Cardenales 3 0 0 3 0

Univ. (S) 3 0 0 3 0

