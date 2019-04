San Antonio y Peñarol, en duda

Emotivo, entretenido y electrizante fue el encuentro que disputaron San Antonio y Peñarol en el estadio Martearena, donde igualaron 3 a 3 y quedaron con la incertidumbre de saber cuál de los dos equipos clasificó a los play-off.

La villa terminó con más dudas que certezas y el mirasol fue pura entrega y corazón. A los 22’, Marcos Navarro aprovechó un rebote y marcó el 1 a 0 para el elenco conducido por Martín Martos. La respuesta del mirasol llegó a los 36’ cuando Silvio Mogro conquistó el empate, pero la alegría le duró solo tres minutos, Leonardo Silveira desbordó por derecha y sorprendió con un remate bajo que se le terminó metiendo a Agustín Valle para el 2 a 1 de San Antonio.

En el complemento, el mirasol se adelantó en sus líneas para tratar de conseguir el empate pero a los 23’, San Antonio aprovechó una desatención de la defensa de Peñarol, Vicedo quedó mano a mano con Valle pero el delantero no fue egoísta y le cedió la pelota a Cristian Huerta, quien solo tuvo que empujarla para el tercero de la villa. Parecía partido liquidado pero el mirasol no bajó los brazos y a los 30’, Agustín Gallo logró el descuento para Peñarol, que fue en busca de la heroica. San Antonio sufrió mucho las desatenciones en defensa y en la última jugada del encuentro, Mauro Mogro, de cabeza, decretó el 3 a 3 para el elenco de Villa Belgrano.

Con calculadora en mano y analizando el reglamento, el mismo Consejo Federal no definió, hasta el cierre de esta edición, si San Antonio o Peñarol clasificó como mejor tercero.

La dirigencia de la villa también se reunió anoche y decidió que Martín Martos no continúe como técnico del equipo y de conseguir la clasificación definirá hoy quién será su reemplazante.

La síntesis:

S. ANTONIO 3 - PEÑAROL 3

M. Maino (5) - A. Valle (6)

A. Rojas (5) - F. Zapiola (5)

J. Mamaní (6) - C. Fretes (6)

F. Girón (5) - A. Farías (5)

J. Velazco (6) - P. Dattilo (6)

F. Páez (5) - D. Galván (6)

M. Campos (6) - M. Mogro (6)

C. Huerta (6) - A. Burgos (5)

M. Navarro (6) - S. Mogro (6)

L. Silveira (6) - A. Gallo (6)

M. Vicedo (6) - M. Nieva (6)

DT: M. Martos - DT: D. Burgos

Goles: PT: 22’ M. Navarro (SA), 36’ S. Mogro (P), 39’ L. Silveira (SA). ST: 23’ C. Huerta (SA), 30’ A. Gallo (P) y 48’ M. Mogro (P).

Cambios: ST: inicio, C. Garnica por A. Farías (P) y R. Morinigo por A. Burgos (P), C. Ávalos por F. Páez (SA), N. Bravo por M. Navarro (SA), J. Tapia por F. Zapiola (P) y P. Luna por C. Huerta (SA).



Jornada: 10º Fecha

Estadio: Martearena

Árbitro: Gustavo Benítes (6)