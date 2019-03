En 2018 hubo más de 500 condenados por delitos sexuales y contra las personas

Desde el Poder Judicial informaron el viernes último que hay 536 condenados por delitos contra las personas y la integridad sexual, registrados en el dispositivo que comenzó a funcionar el año pasado en una dependencia de la Corte de Justicia de Salta. Se trata de legajos con sentencias condenatorias firmes, que centraliza la Oficina de Gestión de Audiencias (OGA) del Poder Judicial de Salta, según lo dispuso la Acordada 12.641 y que supervisa la jueza de la Corte Teresa Ovejero.

Del total de los casos registrados, 286 corresponden a delitos contra las personas, como homicidios, lesiones y abandono de persona, y 250, a delitos contra la integridad sexual, como abuso sexual simple, gravemente ultrajante y con acceso carnal; además de otras figuras, como grooming y distribución de pornografía.

Según la información oficial, el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia de la Provincia, que es la autoridad de aplicación del registro, suministró a la OGA 427 extracciones de material genético y DUIG (Dato Único de Identificación Genética). Este es un código alfanumérico que se otorga aleatoriamente para identificar a cada persona condenada. De las 427 extracciones que recibió la OGA, 219 correspondieron a delitos contra las personas y 208, a delitos contra la integridad sexual.

El Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico Científico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales (CIF) es el encargado de hacer las extracciones de material genético para luego inscribirlas en el Banco de Datos Genéticos. La muestra no es invasiva y se limita a un hisopado en la cavidad bucal.

Ivana Flores, directora de la OGA, señaló a El Tribuno que este registro "permitirá contar

La semana pasada condenaron a 17 años de prisión a abusadores de una nena wichi.con una base de datos gigantesca para, el día de mañana, tener una herramienta para esclarecer nuevos hechos delictivos”. Dijo que se podrá hacer cotejos ante cualquier hecho criminal que exista y con medios tecnológicos. “Está comprobado científicamente que en los delitos contra la integridad sexual los condenados son reincidentes”, señaló.

Flores reveló que la mayoría de las condenas por lesiones, que figuran en el registro, son agravadas por el género y por la relación de pareja. La funcionaria aseguró que el registro no es nominativo ni público. Solo acceden él el Ministerio de Gobierno, Derechos Humanos y Justicia, la OGA y el CIF.

Mientras en Salta el registro provincial de condenados comprende las sentencias firmes a personas que cometieron delitos contra las personas y contra la integridad sexual, el registro nacional de datos genéticos vinculados a delitos sexuales se limita solo a estos.

Acompañar a víctimas

La directora del Observatorio de Violencia contra las Mujeres (OVCM), Tania Kiriaco, destacó como “un adelanto” que existiera el registro provincial de condenados: “Nos parece muy bueno que la Corte hoy tenga ese registro para saber, en números, cuántas personas están imputadas y condenadas por este tipo de delitos”.

“Estos datos van a servir para mejorar las políticas públicas hacia las mujeres -contempló-. A partir de ellos, podemos saber la edad de los imputados y de las víctimas y si éstas realizaron o no denuncias previas”. Observó que “la violencia no se agota solo con la denuncia de la víctima. Tenemos que acompañarla en el momento de la denuncia, antes y después”.

La abogada evaluó que en Salta no hay equipos técnicos suficientes como para abarcar la gran cantidad de víctimas que hay en la provincia. “Es necesario desarrollar mecanismos para monitorear y hacer el seguimiento de lo que viven luego de la denuncia las personas que atraviesan situaciones de violencia”, apuntó.

Kiriaco recordó que cuando el OVCM empezó, en 2016, no había datos sobre violencia de género en la provincia: “No teníamos cómo empezar a monitorear las políticas públicas”. Entonces, el OVCM empezó a hacer registros de femicidios en Salta: “Hicimos convenios con distintos organismos del Estado y con la Corte de Justicia de Salta, para que registraran y sacaran datos estadísticos, sobre todo, de la situación de violencia hacia las mujeres”.

Distribución por zonas

De acuerdo con la información del Poder Judicial, en el distrito Centro se registraron 451 condenas firmes, de las cuales 250 fueron por delitos contra las personas y 201, por condenas contra la integridad sexual. Esto representa el 84,1 por ciento de todos los casos que hay en el registro.

En el distrito judicial del Norte, circunscripción Orán, hubo 59 sentencias condenatorias firmes: 30 fueron por delitos contra las personas y 29, por delitos contra la integridad sexual. En la circunscripción Tartagal, se registraron 20 condenas firmes, de las cuales seis fueron por delitos contra las personas y 14, por delitos contra la integridad sexual. En el distrito judicial del Sur, circunscripción Metán, donde se juzgan también los casos de Anta, se registraron seis condenas por delitos contra la integridad sexual. Tanto en Metán como en Tartagal, los delitos contra la integridad sexual superaron a aquellos contra las personas.