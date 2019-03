Hay tensión ante los rumores de una suba en el precio del GNC

Por ahora, el precio del gas natural comprimido (GNC) se mantiene algo estable en las estaciones de servicio de nuestra ciudad tras los tarifazos en los combustibles líquidos del pasado 1 de marzo.

Solo hubo aumentos de unos centavos en algunas de las YPF y en el caso de las demás quedaron estables, por lo que sucedió el extraño fenómeno que el GNC en las Shell estuvo, por ayer, más barato por algunos centavos.

El precio más caro, para la ciudad, quedó en 20,80 pesos y el más barato a 19,90.

"Debemos estar atentos para ver lo que sucede con el precio del GNC en los surtidores de la ciudad", dijo el concejal Ernesto Alvarado, de cara a los rumores que indican un incremento para los próximos días.

El referente de los taxistas habló con el El Tribuno y volvió a realizar las viejas denuncias con las que viene trabajando desde hace años.

"Lo que sí aclaró es que el precio de los combustibles líquidos no tiene nada que ver con los del gas. Es por eso que yo advierto que no hay ninguna lógica para que aumente el GNC. Es más, las estaciones de servicio no le compran el gas a Gasnor, sino que lo pagan al precio de boca de pozo, dijo el edil. Y agregó: "Ahora bien, como ya venimos denunciando, los estacioneros salteños están carterizados: se ponen de acuerdo y suben el precio cuando quieren y al valor que quieren. En nuestra ciudad no hay libre competencia y esa es una de las razones por la cual tenemos una gran diferencia de precios con las estaciones de todo el país, especialmente con las de ciudad de Buenos Aires".

Para aclararlo mejor es hablar en números.

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y en gran parte de conurbano bonaerense, el precio del metro cúbico de GNC va desde los 14 pesos a los 18. Hay una brecha de 4 pesos en donde los conductores pueden elegir libremente el precio y los servicios que más les gusten. La brecha de Salta no pasa de los 40 centavos, con un precio muy alto que superan los 20 pesos.

Por cada peso que pagan de más, los consumidores salteños tienen una doble injusticia.

Por un lado, llenar el tubo de gas cuesta cada vez más, pero además todos los fletes de repuestos vienen desde Buenos Aires con los precios que se actualizan mes a mes.

Para los trabajadores del volante, el impacto los pone en peligro de extinción.

"Las cubiertas y los repuestos vienen de Buenos Aires y cada día están más caros porque aumentan los fletes. Ante ese aumento general de los insumos nosotros (los taxistas) ya hemos presentado nuestro descontento ante el aumento en la tasa anual de fiscalización que cobra la Autoridad Metropolitana del Transporte", señaló Alvarado, quien agregó que "los márgenes de ganancia son cada vez más pocos. Nos están precarizando de una manera alarmante. Otra cosa que se debe decir es que no recibimos subsidios", dijo el concejal, que ya tiene el proyecto de ordenanza para comenzar a exigir la homologación del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) en las islas que cargan el GNC en los automóviles. "Nadie puede estar seguro que lo que se paga por un metro cúbico sea efectivamente un metro cúbico, porque las máquinas no están homologadas", concluyó.

Ante este panorama de crisis del sector, un nuevo aumento en el combustible sería casi como un tiro de gracia.

Muchos de los trabajadores están exigiendo a sus líderes sindicales acciones directas sobre lo que se podría venir. Es por eso que al menos los remiseros y taxistas están advirtiendo sobre medidas de fuerza concretas si se da un nuevo aumento en el GNC.

Aumentó 52 por ciento la conversión

Luego de haber atravesado uno de los períodos más difíciles de su historia, en 2018 el gas natural comprimido volvió a ser una de las alternativas de movilidad preferida por los argentinos.

Es que por los aumentos de las naftas, las conversiones de equipos treparon 51,6 por ciento respecto al año anterior, totalizando 141.692 unidades traspasadas a GNC. Y si bien es bastante menor al récord de 236.978 instalaciones de 2014, es una de las cifras más altas de la década.

Incluso, el índice de evolución interanual es el mejor de los últimos diez años, superando a lo sucedido en 2010, cuando las transformaciones alcanzaron el 50 por ciento respecto a 2009.

En el sector confían en que la situación se repetirá en 2019. “Los precios de los líquidos seguramente van a empujar a muchos usuarios de vehículos nafteros a pensar seriamente en la conversión a GNC, como alternativa a tener que limitar su uso”, afirmó al respecto el presidente de la Cámara Argentina de GNC, Carlos Grisolía.