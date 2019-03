Jubilados del hospital Castellanos piden que incorporen a sus hijos

Durante toda una semana, un grupo de alrededor de 20 jubilados, en su mayoría mujeres, mantuvieron una vigilia frente al hospital Joaquín Castellanos exigiendo una respuesta al pedido de incorporación de sus hijos o algún familiar en el cargo que ellos dejaron vacante al momento de acogerse a los beneficios jubilatorios.

De acuerdo a lo expresado por la vocera de los manifestantes, la señora Norma Acuña, existe una resolución interna que otorga ese beneficio a los trabajadores que cumplían con la edad de jubilación.

“Sabemos que existen al menos 60 vacantes disponibles, que fueron dejados por trabajadores como yo, que me jubilé, y otros que lamentablemente fallecieron”, manifestó.

La mujer sostuvo el pedido en cuestiones de amparo legal. “Sabemos que existe un instrumento legal que permite que ese cargo sea cubierto por nuestros hijos. Lo que estamos pidiendo es que se cumpla con ese reglamento. Muchos llevan ya décadas de gestiones luego de haberse jubilado sin lograr que ese hijo o familiar cubra el cargo”, expresó Norma.

“Esto no es político”

También la representante de los jubilados aclaró sobre el sentido de la medida: “No es un reclamo político, no estamos en contra del gobernador, el ministro o el gerente del hospital, esto es a favor de nuestros hijos, muchos de ellos son desocupados y pedimos que se cumpla con nuestro pedido, somos conscientes de que no lograremos que todos ingresen, pero al menos un porcentaje de ellos”, expresó.

El pasado viernes se hizo presente el diputado Germán Rallé, quien habló con los manifestantes para explicar los avances de las gestiones que están llevando a cabo en ese sentido.

“El Gobierno se encuentra en una situación de emergencia laboral, congeló todos los cargos vacantes, sabemos que esos cargos son muy necesarios para una institución como nuestro hospital, que deberían ser cubiertos porque falta personal, pero el hecho de no hacerlo hizo posible que en estos años de crisis no se hayan producido despidos como pasó en otras provincias”, dijo el legislador.

Atendible

“Estamos gestionando la incorporación de personal para esos cargos, no serán muchos pero podremos avanzar en la medida de las posibilidades de la Provincia”, agregó Rallé.

También el legislador provincial les pidió que depongan la actitud de reclamo frente al Hospital. “Creo que será mucho más fácil el diálogo con el Gobierno sin que haya una presión de por medio, por suerte así lo entendieron y levantaron la medida, ahora podremos retomar el diálogo en busca de una respuesta par a estas personas, que dedicaron su vida al servicio de la comunidad”, sostuvo el legislador.

Rallé consideró que el pedido de los jubilados es por lo menos atendible. “Creo que se merecen un reconocimiento de este tipo” finalizó expresando el Diputado Rallé. Cabe aclarar que la medida de presión ejercida por los jubilados, se llevaba a cabo sólo en horas de la mañana.