El imitador salteño de Michael Jackson mantiene su legado

Fernando Ruiz (21) vio por primera vez a Michael Jackson en una ocasión festiva. El Rey del Pop cumplía años en 2007 y al salteño, entonces de 12 años, la estrella le pareció tan rutilante que se le perdió en la memoria la ciudad donde sus allegados le cantaron el Happy Birthday.

Desde aquel momento en este fan se inició un sentimiento intenso como el amor... Tanto que el astro lo completa, alegra y le da energía para comunicarse y crear. Fernando actúa en boliches y fiestas privadas, caracterizándose al detalle como su ídolo y poniéndole el cuerpo a los movimientos singulares de Jackson que, contraviniendo la creencia de que la danza es continuidad en el espacio, mostró que se puede hacer “cortes de montaje” espasmódicos y retorcidos para acompañar la música o sus silencios. Un oficio, el de imitador de Michael Jackson, que lo ha puesto como blanco de críticas en ocasiones, aunque también le ha deparado recoger asombro y halagos.

“Estoy muy agradecido por el trato de la gente. Cuando voy por la calle me gritan: ‘¡Michael Jackson, Michael Jackson, ¿me puedo hacer una foto con vos?’”, comenta Fernando.

Su placard guarece trajes exuberantes y excéntricos, muchas piezas réplicas homologadas y provenientes de Estados Unidos, otras de Japón. Unas cuantas confeccionadas por Gonzalo Martínez, un célebre imitador del Rey del Pop de Buenos Aires, y costureras locales. “No me gusta sacarle lo tradicional. Él usaba mucho corderoy, rojos y negros”, detalla Fernando.

Los Smooth Criminal de Fernando fueron realizados a pedido. Andrés Mansilla

Entre los accesorios se destacan los zapatos de Smooth Criminal (1998), cuyo diseño es similar al del calzado de astronautas. En los tacos tenía unos huecos que encajaban con unas estacas que sobresalían del escenario para fijarlos y permitir al astro y a sus bailarines inclinarse 45 grados. También el cinturón jam bullets bets. Además, posee figuras de acción originales, como la que recrea al artista durante el “Dangerous world tour”, la segunda gira mundial de Michael a propósito de su octavo álbum de estudio como solista, “Dangerous” (1991), y que lo traería al Monumental en 1993.

Como Fernando recién nacería en 1998, sus expectativas estaban depositadas en “This is it”, un show previsto en cincuenta conciertos, que se celebraría en el O2 Arena de Londres. Las miradas del mundo estaban sobre los recitales, agotados y programados para comenzar el 13 de julio de 2009 y continuar hasta el 6 de marzo de 2010, pero Jackson sufrió un paro cardíaco y murió debido a una sobredosis de Propofol y Benzodiazepina, a menos de tres semanas del comienzo de la gira. “Cuando falleció me puse muy triste, porque había muerto mi ídolo, pero también me propuse imitarlo. No sé si quise ser como él, porque él es único; aunque sí me gusta llevar un show por boliches y fiestas privadas para que siga vivo el legado de Michael. Michael no está solo y se lo sigue recordando”, dice.

La memorabilia del cantante es disputada en el mundo. Fernando colecciona réplicas de sus objetos más icónicos. Andrés Mansilla

Por que se pone triste, aclara, no ve el DVD de la gira, del que acota: “Lo último que quedó de él eso fueron esos ensayos. En el documental se puede ver cómo era de perfeccionista”.

También la “memorabilia” en poder de Fernando se compone de discos primorosamente conservados y pósters sobre las paredes, a los que va rotando.

Entre los álbumes su favorito es “Bad”, el séptimo de estudio del artista estadounidense, publicado el 31 de agosto de 1987 y que con más de 34 millones de copias vendidas y cinco números uno en las listas de Estados Unidos se erige en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos. Además, le gustan los de los 90 (“Dangerous”, 1991; “History: past, present and future. Book I, 1995; y “Blood on the dance floor: history in the mix, 1997). Mientras, que a “Scream” -el noveno álbum de remezclas del cantante lanzado en 2017- lo juzga “un recopilatorio ideal para quienes se inician en la música de Michael Jackson”.

Acerca de si se siente solo en su afición comenta que de ninguna manera. En Salta, destaca, hay un club de fans de Michael comandado por Silvia Cecilia Sosa. “Mis amigos no se caracterizan, pero bailan con gran habilidad y por ahí seguro hay más adeptos a Michael, aunque por vergüenza no se dan a conocer”, cierra.

Encuentro con Sergio Cortez

Jackson, compositor, bailarín y cantante de géneros como el pop, rock, dance, soul y rhythm and blues, es el artista con más álbumes entre los más vendidos en el mundo. “Artísticamente es perfecto por su ayuda humanitaria, porque lo dio todo por muchísima gente, algo que muy pocos cantantes hacen”, añade Fernando. Puesto a evaluar el trabajo de otros imitadores, él dice admirar al español Sergio Cortés, considerado en vida su doble más fiel por el propio Rey del Pop. “Sergio fue muy cálido con nosotros cuando se presentó en 2017 en el Teatro Provincial”, comparte Fernando.