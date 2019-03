Volvieron a detener al ladrón que participó en el violento asalto a Baby Etchecopar

El joven que había sido condenado por su participación en el violento el asalto al conductor radial Baby Etchecopar y su familia, ocurrido siete años atrás, volvió a ser detenido por un intento de robo.

Se trata de Lucas Vázquez, de 24 años, quien había sido condenado a nueve años de prisión, pero había salido libre por una decisión judicial.

Vázquez, fue detenido este domingo luego que un vecino dio aviso a la policía, al advertir que intentaba sortear las rejas de una de las ventanas del frente de una casa ubicada en Ameghino al 700 de Villa Martelli.

El arresto estuvo a cargo de efectivos de la comisaría 4ta de Villa Martelli, que además arrestaron a un cómplice, identificado como Nicolás González, de 26 años.

Según informó la la policía, ambos jóvenes están acusados de "tentativa de robo doblemente agravado por efracción y escalamiento".

Vázquez, era menor de edad en 2012 cuando entró a la casa de Etchecopar y baleó al hijo del conductor.

Un año después el Tribunal le impuso una condena de 10 años por su participación en el hecho, pero la jueza de Responsabilidad Penal Juvenil número 1 de San Isidro, Silvia Noemí Chomiez, resolvió entonces reducir un año la pena.

El hecho que afectó al conductor y su familia en el domicilio ubicado en San Isidro, ocurrió el 13 de marzo donde él y su hijo Federico (30) fueron heridos a balazos cuando se enfrentaron a tiros con Vázquez y otros dos delincuentes.

En esa oportunidad, murió Alejandro Morilla (24), uno de los cómplices de Vázquez, por disparos realizados por Etchecopar, quien para el fiscal de la causa, Andrés Zárate, actuó en "legítima defensa".

Tras conocerse la última detención de Vázquez, Etechecopar cargó duramente contra la jueza Chomiez, a quien calificó de "garantista" y "sacachorros".

"Me da mucha bronca que luquitas siga matando gente por las calle. Sería muy feliz si (la gobernadora bonaerense, María Eugenia) Vidal el ministro de justicia (Germán Gavarano) la echaran" a Chomiez, opinó Etchecopar en su programa de Radio 10.

La dura editorial de Etchecopar:

Voy a hablar de Chomiez, la jueza.

Lucas Vázquez es un delincuente, un tipo peligroso, una basura, quiso violar a mi hija, me tiró a la garganta y no salió el tiro. La jueza todos los años insistía en largarlo, por eso no voy a hablar de Lucas Vázquez. No me preocupo porque va a terminar muerto dentro de tres años. Lucas Vázquez es responsabilidad de Chomiez: va a terminar muerto bajo las balas de un vecino, las balas de un policía, porque es carne de presidio, es un chorro, es un tipo malhabido, mala persona, y además un asesino.

A los vecinos de San Isidro que la conocen, a los vecinos que son padres del Colegio Marín, a todos los que hacen teatro con ella, a todos los que van a comer asadito el fin de semana, sepan que ustedes están con la persona que libera a la gente que viola a sus hijos, que mata a sus hijos, que entra a las casas, que roba todo, que le pegó a su madre, que le robó el auto. Esa mujer es la cómplice de estos delincuentes".

Usted tiene que pagar por lo que ha hecho, al igual que Lucas Vázquez. Me indigna tanto usted en la justicia, Silvia Chomiez, que le pido a toda la gente que cuando vea su tarjeta de crédito, cuando se presente 'yo soy la jueza Silvia Chomiez', sepa que es la 'saca chorro', es la garantista. La garantista con la vida de los demás, porque usted no puso el culo como mi hija, porque usted no puso el pecho como mi hijo, porque usted no puso la pierna como yo ni la vida como mi mujer. Usted es la 'saca presos' porque a usted no le duele. Usted es la 'saca presos' porque es más fácil ser garantista que ser justo. Por eso le digo Chomiez que usted me repugna mucho como persona, no como mujer, como jueza. Me da mucho asco lo que hizo: al final lo largó. Lléveselo a su casa. ¿Por qué no lo adopta? Lléveselo a su casa a Luquitas Vázquez, al delincuente. Si quieren ser tan mamá adopten un pibe, pero no jueguen con la vida mía.

¿Sabe qué es usted Silvia Chomiez para mí? ¿Vio cuando uno va a sacar el registro y le dicen 'saque la fotocopia enfrente porque la fotocopiadora vieja esa no anda'? Y usted dice: '¿Para qué carajo está?'. ¿Vio cuando va al hospital y le quiere dejar a alguien una fruta y le dicen 'no, tráigalas con hielo porque la heladera esa vieja no anda'? Y entonces le dice: '¿Para qué carajo la tienen?'. O cuando va un jubilado al Pami y le dicen 'mire, debe estar el expediente suyo en ese mueble, pero está ahí hace tantos años que no sé si lo pusieron en la época del proceso o qué, y alguien se llevó la llave…'. '¿Y para qué lo tienen entonces?'. 'Y, porque nadie se enteró que hay que sacarlo'. Eso es usted, un mamotreto en la Justicia. Alguien se tiene que enterar que usted está, Chomiez, haciendo estas cosas. Y para mí sería muy feliz como ciudadano si la echan.

La gente como usted es la que cuando uno se encuentra con un femicida en la calle, dice: '¿No tenía 50 años de prisión?'. 'Sí, pero en cuatro los largó'. La gente como usted, como Oyarbide. ¿No sé si me entiende? Esa resaca de la Justicia. Esa parte inútil de la Justicia que no le sirve a nadie y que son tantos, ¿no? Son tantos y hacen tanto daño.