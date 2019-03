En un guiño al feminismo, mañana se estrena Capitana Marvel

Cuando Capitana Marvel se estrene el próximo 7 será un momento de gran satisfacción y también la culminación de frustraciones acumuladas. La película -protagonizada por Brie Larson como Carol Danvers, la superheroína espacial de los cómics- es la vigésima primera producida por Marvel como parte de la franquicia fílmica que inició en 2008, pero apenas la primera enfocada en una mujer.

Ahora las audiencias ya están más acostumbradas a películas de superhérores que tienen a mujeres como personajes destacados. Y en 2017 Mujer Maravilla, basada en la guerrera amazónica de DC Comics, fue un éxito taquillero internacional para el estudio Warner Bros.

Marvel ha construido sus fortunas recientes en aventuras de cómics con varias mujeres en el centro, pero su brazo fílmico, Marvel Studios, ha sido criticado por su lentitud en llevar a sus personajes femeninos a la pantalla.

La gente detrás de Capitana Marvel, tanto la película como los cómics que la inspiraron, reconocen ese historial problemático. Pero también ven la oportunidad para que más mujeres tengan un espacio más equitativo tanto en las páginas como en la pantalla y para que el personaje de la Capitana Marvel pueda crecer como ícono de representación y empoderamiento.

"Lo que la Capitana Marvel necesitaba ser cuando hizo su debut en los 60 es muy distinto a lo que necesita ser en 2019, como piedra angular de una película de gran presupuesto", dijo Kelly Thompson, la actual autora de la serie de cómics de Carol Danvers. "Con la película, se apresta a ser más importante para la gente que nunca y así los cómics pueden ser el lugar donde se comprueba ese papel del personaje", añadió.

Marvel Studios, responsable de la saga fílmica de los Vengadores y propiedad de Disney, se ha vuelto un destacado barómetro de la diversidad en Hollywood. El estudio ha allanado caminos con filmes como Pantera negra, el éxito taquillero de 2018 que tuvo un director negro, guionistas negros, varias mujeres en departamentos técnicos (dos de ellas recién ganaron un Oscar) y actores y actrices principales negros. En los últimos años Marvel también se ha ganado la reputación de un estudio que les da oportunidades a cineastas aunque no hayan dirigido grandes películas de acción. Entre ellos están los responsables de Capitana Marvel, Anna Boden y Ryan Fleck, más conocidos por filmes independientes o de menor presupuesto como La última apuesta (Mississippi grind) o Una historia casi divertida (It's kind of a funny story). Boden recordó que en una de las primeras reuniones con Marvel le dijo al estudio: "Todo lo que hacemos se basa en personajes. Y ellos respondieron: "Nosotros sabemos cómo hacer que estallen cosas, lo que necesitamos son directores que sí sepan contar una historia'". Además, Capitana Marvel, que fue escrita por Boden, Fleck y Geneva Robertson-Dworet, es la primera película de Marvel Studios con una directora a cargo y apenas la segunda con una guionista, después de Guardianes de la Galaxia.

Larson, quien ganó el Oscar a mejor actriz principal por La habitación (Room) en 2015, dijo que primero se sintió nerviosa cuando la buscaron para interpretar a Carol Danvers, y que no estaba segura de aceptar un papel de tan alto perfil.

Pero la actriz, quien se ha pronunciado respecto a la necesidad de que haya más mujeres y personas no blancas en la industria y en los medios que cubren a Hollywood, indicó que el estreno global de Capitana Marvel puede ser una plataforma para potenciar ese activismo.

Larson comentó que quiere promover películas pequeñas con lecciones morales como Short Term 12 (sobre la vida de consejeros y residentes de un centro de acogida de menores) y que, al pensar sobre el papel en Capitana Marvel, se preguntó: "¿Puedo hacer lo mismo, que me importe el contenido y que este tenga un mensaje, cuando se va a transmitir en todo el mundo? Y poder ayudar a forjar esa conversación, de eso se trata ser una líder". Larson dijo que algo que favorece a Capitana Marvel es que, a diferencia de otros héroes que son muy débiles en un inicio, Danvers "es una ruda imparable desde antes de conseguir sus poderes".