Indignación vecinal por un caballo que murió tras ser apuñalado

El fin de semana en Rosario de la Frontera detuvieron a un hombre por apuñalar a un caballo, lo que le provocó pocas horas después la muerte tras una agonía del pobre animal.

Desde la Comisaría 31 informaron a El Tribuno el delito. El autor de la aberración, de 24 años, fue demorado, y la fiscalía interviniente determinó la carátula amparada bajo la ley 14.346.

Pocas veces sucede que se condena el delito por maltrato animal, en este caso, las autoridades rosarinas dieron el ejemplo actuando de manera inmediata ante el delito contemplado como crueldad y maltrato animal.

La denuncia fue realizada en la Comisaría 31 por la dueña del equino, al tomar conocimiento del hecho. Pocas horas después informó a la policía del deceso del animal, y el autor fue demorado.

"En Rosario este es un caso sin precedentes. El sospechoso fue demorado y se encuentra bajo investigación, al igual que otro hombre que aparentemente lo acompañaba, según informaron algunos testigos", según informó a El Tribuno el comisario mayor Lisandro Luján Cejas Iriarte.

Los animales no son una cosa, sino que son seres sintientes, y esto quedó confirmado por la ley, la cual fue avanzando, lenta pero significativamente en su aplicación. Poseen personalidad jurídica y sus derechos ya son reconocidos.

Por tal motivo, es importante, por un lado, la denuncia por parte de la comunidad ante cualquier conocimiento de accionar ante hechos de crueldad, violencia y ensañamiento hacia seres que no pueden defenderse, como así también es importante la aplicación de las leyes y las normativas vigentes por parte de autoridades en general, policías, fiscales y jueces.

"Denunciando es la única manera de cambiar la realidad social que se vive día a día, ya que estamos en una sociedad muy violenta, cuyas víctimas siempre son los más vulnerables", manifestaron desde la protectora de animales Patitas Callejeras a El Tribuno, luego de tomar conocimiento del aberrante hecho.

"Es muy importante que la causa haya sido caratulada como lo que es: maltrato animal, ya que son alarmantes los casos de crueldad en Rosario", manifestaron.

"La violencia hacia los animales no debe ser pasada por alto, ya que los mismos no pueden defenderse, y atentar contra ellos es una clara muestra de violencia social, en la cual se valen del estado de indefensión del animal".

"Siempre se agarran con los más vulnerables, primero los animales, luego los niños, las mujeres y los ancianos. Por lo tanto, la violencia hacia los animales no debe ser pasada por alto, ya que ellos son vulnerables ante diversas agresiones humanas, porque se encuentran en condición de inferioridad", remarcaron.

"Los vecinos tienen que involucrarse y animarse a hacer la denuncia, porque esta es la única manera de que esto cambie, si una persona actúa con violencia hacia un animal, según las estadísticas, significa que también es y será violenta con las personas más vulnerables, la base del eslabón", dijeron desde la protectora.

Cabe destacar que los animales no son una cosa, sino que son seres con sentimiento, lo cual está demostrado tanto por la ciencia, como así también son contemplados en una ley y gozan de protección legal.

Hoy se los reconoce como personas jurídicas y son considerados sujetos de derecho dentro de la sociedad.

Lo que dice la ley nacional 14.346

Será reprimido con prisión de quince días a un año el que infligiere malos tratos o hiciere víctima de actos de crueldad a los animales, como no alimentarlos en cantidad y calidad suficiente, azuzarlos para el trabajo mediante instrumentos que, no siendo de simple estímulo, les provoquen innecesarios castigos o sensaciones dolorosas.

Hacerlos trabajar en jornadas excesivas sin proporcionarles descanso adecuado. Emplearlos en el trabajo cuando no se hallen en estado adecuado.

Estimularlos con drogas sin perseguir fines terapéuticos. Emplear animales en el tiro de vehículos que excedan sus fuerzas.

Se consideran actos de crueldad practicar la vivisección con fines que no sean científicamente demostrables y en lugares o por personas que no estén autorizados. Mutilar cualquier parte del cuerpo de un animal, salvo que el acto tenga fines de mejoramiento, marcación o higiene de la respectiva especie animal. Intervenir quirúrgicamente animales sin anestesia y sin poseer el título de médico o veterinario.

Experimentar con animales de grado superior en la escala zoológica al indispensable según la naturaleza de la experiencia.

Abandonar a sus propios medios a los animales utilizados en experimentaciones.

Causar la muerte de animales grávidos cuando tal estado es patente en el animal y salvo el caso de las industrias legalmente establecidas que se fundan sobre la explotación del nonato.

Lastimar y arrollar animales intencionalmente, causarles torturas o sufrimientos innecesarios o matarlos por solo espíritu de perversidad. Realizar actos públicos o privados de riñas de animales, corridas de toros, novilladas y parodias, en que se mate, hiera u hostilice a los animales.

Lo que dice la ley provincial 5.718 de animales sueltos:

Aplica multas elevadas para los dueños que dejan animales sueltos y deambulando (ganado ovino, caprino, vacuno) y establece que la autoridad lo reconduzca a sitios donde garantice su cuidado.