Otros escándalos vinculados a Jalit

Julio Antonio Jalit lleva más de 15 años al frente de la intendencia de Pichanal. Tras su asunción en 2003, fue reelecto en 2007, 2011 y 2015, pero se hizo conocido a nivel nacional en las últimas horas, no por alguna obra pública encabezada por su gestión, sino por una polémica frase.

“Hasta para robar hay que ser inteligente, y yo me considero inteligente”, se lo escucha decir en un video y acto seguido, los presentes aplauden. En su defensa, aseguró que la filmación "fue editada" y que las propiedades que tiene -cinco campos y tres camiones- se debe a que trabajó toda la vida. Ahora pedirán la intervención de Pichanal.

Sin embargo esta no es la primera polémica vinculada al jefe comunal, ya que el año pasado su nombre también se vio envuelto en un escándalo, aunque no tomó la repercusión nacional de este último hecho.

En esa oportunidad, una concejal, Mabel Fernández, aseguró que un secretario de Jalit le rompió los dedos por órdenes de él.





Durante un tiempo, según contó la damnificada, le solicitó al intendente Jalit una reunión para poner sobre la mensa distintos temas de importancia, por ejemplo, la presencia del jefe comunal en su lugar de trabajo.

Sin respuestas favorables, Fernández insistió, pero lejos de lograr la reunión, contó que "Yoyi Vaca, mandado por el Julio Jalit, me rompiste los dedos de la mano. Yo voy a seguir escribiendo con la otra en bien del pueblo!",

Tras ese hecho, Jalit también fue señalado en febrero pasado por miembros de la comunidad El Algarrobal, quienes fueron a solicitarle servicios básicos y este jamás quiso atenderlos.

Los damnificados contaron que un tiempo antes, el jefe comunal les había prometido una mejor calidad, si es que ellos dejaban sus tierras para mudarse a Pichanal. Tras la aceptación y el traslado de la comunidad, las mejoreas nunca llegaron.



Ahora los integrantes de El Algarrobal viven cerca del cementerio y no cuentan con servicios como cloacas, agua potable ni alambrado público.