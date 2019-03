Aberrante: La ahorcó y la violó su hijo adicto y psicótico al que nadie quiere tratar

Una mamá desesperada clama ayuda para sí y para su hijo de 22 años, cuyo estado de salud mental lo lleva a cometer actos escandalosos y muchas veces de extrema gravedad.

Patricia Ortega (41), llorando sin consuelo, relató el último episodio que vivió de mano de su propio hijo y que terminó con el muchacho detenido en la Alcaidía Judicial.

Sobre él penden los delitos de tentativa de homicidio en grado de tentativa y abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo.

La joven mamá dijo que a pesar de disgustarse con sus padres y con su otro hijo menor no pudo contener el dolor y la humillación a la que la sometió su hijo enfermo mental y adicto a las drogas. Hizo público su calvario para que las autoridades competentes tomen cartas en este flagelo. En ese sentido, denunció la inexistencia de políticas que ayuden a las familias destruidas por la droga. Dijo que nadie la escuchó en el 2015, cuando su hijo tenía 17 años y comenzó una terrible escalada de drogas y descontrol.

"Golpee todas las puertas, todas las ONG y las comisarías hasta terminar violada por el mismo Estado y la Justicia", graficó. "Esto es el corolario de un infierno en el que vivo: un tormento de todos los días, porque soy yo la mamá, la que lo alimenta, lo cura, lo busca y lo medica", contó.

Con una sensación de impotencia afirmó: "Es esta mujer la que cargó con su hijo golpeado por la policía en muchas ocasiones, cuando creían que estaba normal. Cuántos años en el neuropsiquiátrico solicitando la curatela para poder internarlo en algún instituto extraprovincial y nada".

"Que es lo que le dan, Clonazepam, ansiolíticos. Ese es el tratamiento para los adictos. Tres días dopados en el Miguel Ragone. Una mamá como yo lavándolo, cuidándolo cada día y cada noche", dijo. "Hoy no puedo más, lo tuve que denunciar. Tuve que mandar preso a mi propio hijo, porque él intentó ahorcarme y cuando estuve desvanecida me sacó la ropa y me violó. Eso ocurrió hace muchos días", relató.

La mujer continuó con su dramático relato en estos términos: "Desde entonces todo cambió, pasó los límites y me volvió a atacar sexualmente. Tuve que luchar, tuve que defenderme de mi propio hijo para no ser violada nuevamente. Cómo quieren que no lo denuncie, cómo puedo vivir junto a una persona que en un momento deja de ser mi hijo para convertirse en un monstruo irreconocible".

La víctima de este drama señala que en la Ciudad Judicial "dejé mi vida" y en las comisarías "mi honor y mi vergüenza". Dijo que apenas se asoma por esas dependencias "siento que me violan una y otra vez".

Contó que pidió a los médicos dictaminen la insanía de su hijo para internarlo en algún lugar privado. "En la calle es peligroso, me atacó a mí que soy su madre, que soy la que lo cuida y si se quiere la única que lo ama, porque aún en su locura nunca dejó de ser mi hijo", afirmó con llanto inevitable.

Patrica Ortega aseguró que ya nadie la ayuda, que la droga destruyó a su hijo y de a poco su familia. Denunció que todo el programa de ayuda a los adictos es inexistente y para ellos solo hay clonazepam, a la que definió irónicamente como "la droga mágica".

"No hay lugares para internación y menos para tratamiento alguno". Dijo llorando que en el hospital Miguel Ragone lo internaron por expreso pedido de una jueza, pero que solo permaneció allí por espacio de dos semanas y que las drogas que le aplicaron lo dejaron paralizado. Patricia aseguró que su hijo era un chico hermoso, pero que su padre lo inició en la droga cuando tenía 8 años. "Imagínense que desde entonces lucho por él, viví por él, me amanecí buscándolo y no dormí noches enteras buscando una mano, un médico, un milagro. Hoy me di cuenta que nadie se hace cargo de los adictos, de las familias destruidas, de los desmanes que provocan", expresó con angustia.

Resignada afirmó: "No puedo hacer nada por él. Me venció y lo denuncié y terminé enviándolo a la cárcel para ver si él se libera y me deja morir aquí, en este infierno en el que me encuentro sola".