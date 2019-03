Limpieza y desmalezado en escuelas

Ayer se ultimaban detalles en algunos establecimientos, pese al feriado, para el comienzo de las clases.

La mayoría de las escuelas de las zonas sur, sudeste y norte se encontraban en adecuado estado para el inicio de clases, según la recorrida efectuada por este matutino.

En el caso de la escuela 4.732 San Carlos Borromeo, del barrio homónimo, varios empleados limpiaban los pisos, las aulas, recogían residuos y cortaban el pasto del exterior, que no estaba alto.

En la escuela 4.037 Mariquita Sánchez de Thompson es notorio un reciente desmalezado, aunque padres del barrio Intersindical indicaron que hacen falta obras. "El año pasado una pared del cerco perimetral de alambre casi se vino abajo y tuvieron que señalizarla. Lo que pasa es que esta escuela es antigua y una de las mejores en calidad educativa, pero le hacen falta obras", sostuvo Adriana, una vecina.

En la zona sudeste, la escuela 4.048 Provincia de Salta del barrio Santa Cecilia presentaba un buen estado edilicio a simple vista.

En un barrio cercano, Democracia, el establecimiento 4.843 Bicentenario de la Batalla de Salta tenía pintadas con aerosol negro en el frente realizados por grupos de jóvenes de la zona.

Otra de las escuelas que estaba en estado óptimo con relación al desmalezado es la 4.026 Delfín Leguizamón del barrio

En la zona norte, más precisamente en la escuela Monseñor Carlos Mariano Pérez del barrio Castañares, una cuadrilla de trabajadores realizaba tareas de limpieza y corte de pastos ayer por la mañana. En tanto, a pocas cuadras de distancia, el colegio secundario 5.035 se observaba en buenas condiciones: sin malezas ni basura.

A diferencia de años anteriores, es evidente la mejora del estado de los establecimientos educativos públicos el día previo al comienzo del ciclo lectivo. Una diferencia notoria tiene que ver con que aquellas escuelas o colegios que tienen cercos perimetrales más elevados, herméticos o rejas altas suelen estar en mejor estado que aquellos que no. En este sentido, vecinos del barrio Limache, expresaron la necesidad de que el colegio Juan Carlos Saravia tenga rejas. "Un alambrado precario ya no es suficiente para mantener el lugar seguro. Es necesario que las autoridades pongan rejas. No es posible que el colegio sea tierra de nadie, aprovechado por las patotas", dijeron los vecinos.