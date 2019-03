River inicia la defensa del título en Lima, frente a Alianza

River Plate, el actual campeón de la Copa Libertadores y defensor del título debutará hoy como visitante frente a Alianza Lima, de Perú, desde las 21.30, en el estadio Alejandro Villanueva de la capital peruana, con arbitraje del colombiano Wilmar Roldán y la transmisión de Fox Sports, por la primera fecha del Grupo A.

River se consagró como campeón en diciembre del año pasado cuando superó a Boca Juniors, en la histórica final por 3-1 en el estadio de Real Madrid, con goles de Lucas Pratto, Juan Fernando Quintero y Gonzalo Martínez.

El entrenador Marcelo Gallardo dirigió 43 encuentros en el club por el certamen internacional, con un registro de 23 victorias, 17 empates y 8 derrotas. La efectividad del Muñeco es del 59,7% y dos consagraciones (2015 y 2018), siendo eliminado en dos ocasiones (Independiente Del Valle en los octavos de final de la edición 2016 y con Lanús en las semifinales 2017).

Entre los futbolistas que más jugaron durante este ciclo están Jonatan Maidana -ahora en Toluca, de México-, Gonzalo Martínez -Atlanta United, de Estados Unidos- y Leonardo Ponzio, con 39, 36 y 34 partidos, respectivamente.

Gallardo convocó al colombiano Juan Fernando Quintero, ausente en la última cita por el campeonato local debido a un problema personal, y al reciente refuerzo en el lateral izquierdo Fabrizio Angileri (ex Godoy Cruz Antonio Tomba de Mendoza), quien podría debutar en la defensa millonaria.

De esta manera, la única duda del DT pasa por ese lado de la última línea, ya que también pelea el uruguayo Camilo Mayada para continuar en el lugar que dejó vacante Milton Casco con su lesión (fractura de clavícula, de la que ya fue operado).

Además, el mediocampista Ignacio Fernández, lesionado por una distensión en el isquiotibial izquierdo hace dos semanas, también ingresará al once inicial.

“Somos el campeón, así que tenemos que revalidar eso. Sabemos que jugamos contra grandes rivales pero también que muchos de ellos nos respetan”, afirmó el delantero Lucas Pratto en tierra peruana.

Por su parte, Alianza Lima, conducido por el técnico argentino Miguel Ángel Russo y que marcha en el quinto puesto de la liga peruana, sabe que su debut no será sencillo.

A los aliancistas les toca enfrentar a un peso pesado del fútbol argentino, por lo que Russo pidió mucha concentración a sus pupilos. “Tenemos que estar concentrados para enfrentar a River, es el vigente campeón y es un equipo de otro nivel”, dijo el DT.

“Tenemos que jugarle intenso y aprovechar que estamos en casa. River defensivamente es sólido y va a ser duro enfrentarlo”, señaló el arquero Pedro Gallese, titular de la selección peruana.

Al grupo lo completan Inter de Porto Alegre (Brasil), con los argentinos Andrés D‘Alessandro, Víctor Cuesta y Martín Sarrafiore; y Palestino (Chile). Se enfrentan hoy, a las 19.15 (por Fox Sports 2).

Posibles formaciones

Alianza Lima: Pedro Gallese; Rodrigo Cuba, Hansell Riojas, Gonzalo Godoy y José Guidino; Wilder Cartagena y Rinaldo Cruzado; Kevin Quevedo, José Manzaneda y Tomás Costa; Mauricio Affonso. DT: Miguel Ángel Russo.

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Javier Pinola y Mayada o Fabrizio Angileri; Ignacio Fernández, Enzo Pérez, Leonardo Ponzio y Juan Fernando Quintero; Rafael Santos Borré y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.



Árbitro: Willmar Roldán - Estadio: Alejandro Villanueva (Lima, Perú) - Hora y TV: 21.30 por Fox Sports.