Intentan asesinar a balazos a un joven en 20 de Junio

Por el hecho aún no hay detenidos. El joven se encuentra hospitalizado en grave estado.

Un joven de 21 años fue virtualmente ejecutado por rivales o en circunstancias aún no esclarecidas, según las primeras versiones, en una calle del barrio 20 de Junio, ubicado en la zona este de la capital.

De fuentes policiales se confirmó anoche que en un hecho violento en ese barrio de la capital un joven fue herido con un arma de fuego.

Se supo que el incidente, en el que los investigadores trabajan, ocurrió ayer tarde cerca de las 18 horas.

La fuente consultada anoche dijo que pudo tratarse de un ajuste de cuentas o una situación entre personas con rivalidad manifiesta.

Una fuente señaló que 20 de Junio es un lugar conocido vastamente por cuestiones vinculadas al microtráfico y a la venta de estupefacientes.

Estas actividades al margen de la ley hicieron de esa barriada, sobre todo en el sector que da a La Laguna y sobre el arroyo Tinkunaku, territorio de narcos y adictos.

Según la fuente, una de las líneas investigativas del hecho se centra en esta actividad, que produjo en ese lugar numerosas víctimas, algunas de ellas fatales.

Se supo que el joven, cuya filiación no fue confirmada aún, resultó herido en la cabeza con un de arma de fuego, y tras la asistencia de emergencia se encuentra hospitalizado.

Cerca de las seis de la tarde ingresó un llamado al Sistema de Emergencias 911 alertando que en inmediaciones de calle Ricardo Levene al 900 de Villa 20 de Junio un joven había sido herido con un arma de fuego.

El Centro de Coordinación Operativa desplazo los recursos policiales más próximos al lugar, en tanto que la asistencia médica que arribó al lugar trasladó al joven de 21 años hacia el hospital San Bernardo, con una herida en la cabeza.

El Cuerpo de Investigaciones Fiscales trabajó en el lugar, en tanto que la División Homicidios se encuentra trabajando para determinar la identidad de los involucrados.

La causa quedo a cargo de la Fiscalía de Graves Atentados contra las Personas 1, pero aún no hay detenidos.



La droga, siempre presente

Una fuente barrial dijo anoche a El Tribuno que la zona está poblada de adictos.

“Lo peor -dijo una mujer que dialogó con nuestro medio- es que a partir de la cinco de la trade comienzan a venir muchachos de otros barrios a comprar la ‘merca’. Es un problema de vieja data.

Antes -denunció la mujer- la transa se hacía en la zona de La Laguna, pero ahora está tapiada y entonces son en las calles y pasajes donde se junta la vagancia.

Allí proliferan los encontronazos y las disputas. Los vecinos estamos hartos de esto”, manifestó.