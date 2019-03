Los infernales despacharon a Echagüe y siguen en alza

La buena racha sigue para Salta Basket porque anoche venció a Echagüe de Paraná por 84 a 73 en el estadio Delmi y comienza a acomodarse en la tabla de posiciones de la Conferencia Norte. Sin tiempo para descansar, mañana vuelve a jugar en el polideportivo por la Liga Argentina. Será ante Ameghino, a las 21.30.

Los infernales necesitaban sumar en casa y de entrada salieron decididos a quedarse con el partido. Por eso no sorprendió que el primer cuatro haya terminado 28 a 19 para los salteños con un gran trabajo de Federico Mariani, Scott Cutley y el capitán Gregorio Eseverri. El tridente anotó 23 de los primeros puntos para el representativo salteño, que fueron completados por Víctor Cajal y Lisandro Rasio.

Tras unas breves indicaciones de Leandro Hiriart, el entrenador de Salta Basket, el conjunto provincial salió a disputar el segundo cuarto. Los entrerrianos buscaron llevar el ritmo del partido y por momentos consiguieron descontar, pero los infernales nuevamente pisaron el acelerador y conquistaron la segunda mitad del primer tiempo.

El parcial fue 20 a 16, con una interesante tarea de Facundo Dellavalle quien marcó 9 puntos. Lisandro Fernández también hizo su aparición en este período y marcó otros 4. Emilio Stucky, Mariani y Cutley también sumaron, por eso Salta Basket se fue al vestuario arriba por 48 a 35.

Después de un primer tiempo imparable, increíblemente Salta Basket bajó la persiana y Echagüe lo aprovechó porque no solo ganó el cuarto, 14 a 14, sino que además se puso a tres puntos del conjunto salteño (62 a 59).

En los de Paraná crecieron las figuras de Eric Frederick, Paul Larsen, Iván Knecht y Pablo Osores, entre otros, mientras que en el conjunto salteño el más destacado fue Mariani, apoyado de algunos pasajes importantes de Rasio y Cutley.

Sin embargo esto último no conformó al entrenador ni a los asistentes, quienes no podían creer la forma en que los infernales se complicaron en un partido que parecía cerrarse con tranquilidad.

Apenas comenzó el último cuarto, los infernales reaccionaron y volvieron a estirar la diferencia antes de que sea demasiado tarde.

Creció el juego del capitán Eseverri y el equipo en sí volvió a levantar su nivel para quedarse con el cuarto (22 a 14) y con el partido.

De esta manera, Salta Basket suma su segunda victoria consecutiva. Ahora suma nueve triunfos y ocho derrotas, para empezar a ascender en la tabla de la Conferencia Norte.

El panorama del equipo de Entre Ríos es completamente diferente, ya que con esta derrota suma 13 de 15 partidos jugados y se encuentra en el fondo de la tabla.

Mañana ante Ameghino

Los infernales no podrán festejar por mucho tiempo esta victoria sobre Echagüe, ya que mañana volverán a presentarse en el estadio Delmi.

Ameghino será el rival de los ganadores del Súper 4 y como ayer, la disputa comenzará a las 21.30.