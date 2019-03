Se inauguró la muestra “Mujeres argentinas” en el Museo de Bellas Artes

Ayer quedó inaugurada en el Museo Provincial de Bellas Artes (avda. Belgrano 992) la muestra itinerante “Mujeres argentinas”. Resultado de la alianza institucional de L’Oreal y la Embajada de Francia, junto al estudio galo Harcourt, se compone de 40 retratos de actrices, investigadoras, deportistas, directoras, emprendedoras, artistas, científicas, productoras, economistas, periodistas, bailarinas y escritoras, destacadas por haber trascendido a través de su labor en la sociedad.

En el marco del Mes de la Mujer la exposición se resignifica al propiciar en el espectador “un momento de reflexión sobre el modo en que las mujeres pueden, gracias a su talento y compromiso, cambiar la sociedad y convertirse en la cara de las futuras generaciones”.

El público puede visitarla de martes a domingos, de 9 a 19. La entrada es libre y gratuita.

El recorrido se acompaña de un código QR, con contenido biográfico complementario de cada mujer retratada.

Al contemplar a cada mujer se trasciende de la nostalgia que suele generar la rica gama de tonalidades grises que caracteriza a Harcourt, para rendirse a una conexión inmediata, propiciada por la nitidez de las imágenes. Son los rostros de quienes eligieron ejercitar una vocación y oyeron el llamamiento para que su sola presencia lleve a otras mujeres a conectarse con su condición, sus aspiraciones, su demanda de libertad y realización. Todo ello no a partir de ficciones aspiracionales, sino de experiencias de vida e historias reales.

Pablo Sánchez Liste, a cargo de la Dirección de Comunicación, Asuntos Públicos, Sustentabilidad y Marketing de L’Oreal, señaló a El Tribuno que con este proyecto binacional se buscó “la manera de generar un símbolo, un mensaje, una inspiración para el universo más amplio de mujeres posible, pero que involucre también a los hombres. Sin dudas hacer una muestra fotográfica que pueda exponerse en diversos museos, de manera libre y gratuita, apunta a cubrir esos objetivos”.

Añadió que como se trata de un proyecto fácilmente comunicable -a través de todas las plataformas digitales- queda asegurada una amplificación mayor del mensaje.

Asimismo, explicó que L’Oreal comporta desde su configuración inicial un interés particular por que la mujer pueda desarrollar su vida de una manera plena y en igualdad de oportunidades. “La compañía tiene una mayoría de mujeres en su composición de colaboradores y si bien crece muchísimo la porción de hombres consumidores, la mayoría de clientas del universo de L’Oreal son mujeres. Hace mucho tiempo que L’Oreal tiene un compromiso grande con el desarrollo de la mujer, con una visión de diversidad y una búsqueda constante de asegurar las condiciones necesarias para que la mujer pueda desarrollar su vida de una manera plena en igualdad de oportunidades”, describió.

Así pueden releerse hitos de la compañía como el de haber aportado en la década del 70 la primera campaña para televisión en la que la voz en off correspondía a una mujer. En una época en la que el rol de proveedor del hogar era privativo de los hombres lo esperable era que el locutor, masculino, se dirigiera a su par por tratarse del consumidor indirecto al aportar los fondos. Todo ello, atravesado por la concepción -denotada en el mensaje- de que la mujer debía verse “bella y con estilo” para su marido.

Pero la renovación propuesta iba a ser más profunda con el surgimiento del eslogan. “Por que yo lo valgo”.

De ahí que la marca acompañara el empoderamiento femenino.

“Es una de las mayores revoluciones de los últimos años, que está teniendo su tercera ola. La primera fue con las sufragistas a principios de 1900, la segunda fue en los 60 y 70, principalmente en Estados Unidos, cuando peticionaban por distintos derechos civiles, y esta tercera que involucra a los hombres en la discusión y a otros colectivos con mucha visión de diversidad, incluyendo al LGBTTTIQ, visibiliza una problemática regional, nacional e internacional con diferentes niveles de gravedad de acuerdo con las comunidades”, expresó Sánchez Liste. Luego, destacó que casi como un resultado involuntario se capturó las voces de mujeres argentinas radicadas en el exterior y que siguen atentas los cambios sociales en su país y buscan aportar a la perspectiva de género.

Las mujeres homenajeadas son Laura Alcoba, Amy Austin, Susana Balbo, Nora Bär, Orly Benzacar, Anahí Berneri, Inés Berton, Evelina Cabrera, Mónica Cahen D’Anvers, Julieta Cardinali, Cecilia Carranza, Paula Chaves, Beatrice Chomnalez, Nicola Costantino, Nasha Cuello Cuvelier, Mariela Dabbah, Jennifer Dahlgren, Mercedes D’Alessandro, Denise Dumas, Ana Belén Elgoyhen, Julia Etulain, Dolores Fonzi, Andrea Gamarnik, Andrea Grobocopatel, Gaby Herbstein, Paloma Herrera, Paz Levinson, Marilú Marini, Sandra Mihanovich, Ludmila Pagliero, Paula Pareto, María Belén Pérez Maurice, Alejandra Radano, Oriana Sabatini, Susana Saulquin, Ana Torrejón, Jessica Trosman, Fabiana Túñez, Diana Verde Nieto y Mariana Weissmann.

Para Sánchez Liste “todas se caracterizan por el rigor, la disciplina, la constancia que han tenido y por la superación de barreras, las que rompieron para lograr lo que lograron”. De esta manera, detrás de cada mirada hay un fuego hipnótico que aviva las ansias de otras mujeres. “Son muy gráficas y expresivas y generan una conexión. La curiosidad de saber quién es esa mujer, con esa mirada, con esa biografía y uno descubre sus trayectorias impresionantes”, sintetiza. Añade que si bien las mujeres constituyen la mitad de fuerza laboral de las sociedades, están lejos de alcanzar la igualdad de condiciones. “Las mujeres se dedican a oficios menos relevantes que los hombres, tienen puestos precarizados, con brechas salariales importantes. El cambio cultural tiene que pasar por que la mujer pueda acceder al oficio al que quiere dedicarse en cada escala”, dijo. Luego de su paso por Salta "Mujeres argentinas" irá al Museo Provincial de Fotografía Palacio Dioniside (Córdoba) y a continuación se instalará en el Museo Mar, de Mar del Plata.

Además, en el Museo también hay obras de artistas plásticas y escultoras salteñas. Se puede apreciar trabajos de Elsa Salfiti, Patricia Godoy, Otilia Carrique, Gabriela Zanandrea, Susana Rodríguez, Loly Rodríguez, Alina Neyman, María Martorell, Viviana Ovalle y Tania Ortiz.