Cumbre en Londres entre Ledesma y el Chipi Figallo

Todos los dardos del seleccionado argentino de rugby apuntan este año al Mundial que se jugará entre septiembre y octubre en Japón. Por ello, Mario Ledesma, entrenador de Los Pumas, viajó el pasado miércoles a Europa para, entre otras cosas, charlar con algunos jugadores que militan en clubes de Francia e Inglaterra. Uno de los que aparece en la agenda del head coach es el pilar salteño Juan “Chipi” Figallo.

Ledesma también observará los partidos que jugarán Francia e Inglaterra, por el Seis Naciones, rivales de Argentina en la primera fase del Mundial. Los Pumas debutarán el 21 de septiembre frente a Francia a las 4.15 de nuestro país y frente a los ingleses jugarán el 5 de octubre desde las 5. Los otros rivales del grupo C serán Tonga (28 de septiembre, a las 1.45) y Estados Unidos (9 de octubre, a las 1.45).

El entrenador también tiene en agenda presenciar hoy el encuentro que jugarán Saracens frente Baths por la 16ª fecha de la Premiership de Inglaterra. Saracens es el equipo donde juega Figallo y también Marcelo Bosch, otros de los nombres que tiene en carpeta Ledesma para el Mundial. Según la página oficial del equipo inglés, el exjugador del Jockey Club no está entre los convocados para jugar hoy y si fue citado Bosch, pero entre los suplentes.

En una entrevista brindada a La Nación, Ledesma explicó qué tema abordarán en la reunión con los jugadores. “Me parece que está bueno que los chicos escuchen de boca mía y de Nico (Fernández Miranda, asistente en Los Pumas) cómo se va a seleccionar a los jugadores, cuál es la visión de la UAR, cuál es la visión nuestra con respecto a esto. En principio en el corto plazo, pero también en el mediano plazo. Así que vamos a estar en Inglaterra y después vamos a dar una buena vuelta por Francia. Vamos a sentarnos con los chicos y decirles objetivamente cuál es la situación. Después ellos se van a ver más adentro o más afuera en función de lo que ellos interpreten de la conversación”.

La situación de Figallo y el resto de los argentinos que juegan en Europa es algo compleja. En un principio solo los jugadores contratados por la UAR podían jugar en Los Pumas, sin embargo la regla se flexibilizó y prueba de ello es que el Chipi Figallo jugó las dos primeras fechas del último Rugby Championship; jugó de titular los dos partidos contra Sudáfrica y su rendimiento fue muy bueno.

Aquella decisión que tomó Ledesma se basó en la necesidad que tenía el equipo de contar con primeras líneas de nivel y sería la misma razón por la que buscaría que el salteño esté en el Mundial de Japón. Si se concreta sería el tercero tras debutar en Nueva Zelanda 2011 y jugar en Inglaterra 2015.

“Tenemos muy buenos jugadores acá, que se destacaron durante todo el Súper Rugby y terminaron entre los tres primeros de cantidad de tries como Boffelli y Delguy, y Moyano debe haber metido el mejor try del Rugby Championship. Ahí no hay un tema de necesidad. Necesidad tenés en los primeras líneas, por ejemplo. Hoy no puedo decir ‘vamos a llevar a este o aquel’”, señaló Ledesma.

Por una lesión en una de sus rodillas Figallo casi no jugó el último cuatrimestre del 2018 y recién reapareció a principios de diciembre. Sin embargo, su experiencia podría solucionarle varios huecos a Ledesma, pero todo dependerá de lo que resuelva el DT tras hablar con el salteño.