Consideran que el encendedor es un arma

La Justicia de Lomas de Zamora, en un fallo sin precedentes, consideró como un arma a un encendedor con el que un hombre intentó prender fuego a su pareja tras rociarla con alcohol en una vivienda de la localidad bonaerense de Villa Centenario, el 22 de febrero último. La resolución, a la que accedió Télam, fue dictada por el juez Gabriel Vitale, al resolver sobre un pedido de excarcelación de un acusado, que está detenido por el delito de "homicidio agravado en grado de tentativa y coacción, todo ello en el contexto de violencia familiar y de genero".

Basado en jurisprudencia que considera que "para que un objeto pueda ser denominado arma no solo es requisito excluyente el mayor poder intimidante que pueda ejercer sobre la víctima, sino su poder vulnerante", el magistrado evaluó que el encendedor fue empleado con ese fin cuando el acusado amenazó e intentó quemar a su pareja. El hecho sucedió el 22 de febrero último en una vivienda de Villa Centenario, cuando un hombre arrojó alcohol sobre su pareja, le exhibió un encendedor y le dijo: "Te voy a matar, te voy a prender fuego".

La mujer forcejeó con el agresor y este cayó al suelo, momento en que la tapa del encendedor se cerró y la víctima logró huir de la casa y radicar una denuncia para relatar el hecho del que había sido víctima. En la causa intervino como fiscal de hechos de flagrancia Marcela Juan, quien inicialmente caratuló el hecho como amenazas agravadas por el empleo de arma en el contexto de violencia familiar y de género. Al convalidar la aprehensión del acusado, el juez avaló que "el uso conjunto del alcohol vertido sobre la víctima y el encendedor, aumentaron el poder vulnerante del sujeto activo y el intimidante del pasivo, catalogando los elementos descriptos como arma impropia", es decir que no fue creada con la finalidad de ser empleada en un ataque. Vitale citó fallos del Tribunal de Casación Penal bonaerense, entre ellos uno que consideró "un arma impropia todo cuerpo que, por la manera en que es utilizado, no solo aumenta el factor intimidante tendiente a anular la resistencia del sujeto pasivo, sino que además por su eficacia vulnerante incrementa el peligro para la vida o integridad del damnifica do".