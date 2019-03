Salta Vóley sumó un triunfo clave en su pelea por no descender

Tenía que ganar y ganó. Salta Vóley dio un paso clave por la permanencia, tras vencer en el primer partido del cuadrangular de la Liga A2 a Belgrano de Don Torcuato por 3 a 1 y quedó a un paso de mantener la categoría. Si hoy vence a club Rosario podrá decir presente en la próxima edición de la segunda categoría más importante del país.

El conjunto dirigido por Cristian Ventura tuvo una fase regular con más puntos bajos que altos, pero trabajó y nunca dejó de creer para encarar esta última etapa con el único objetivo de salvarse.

Así viajó a Buenos Aires, cargado de optimismo. Desembarcó en Liniers y se topó con el primer rival, que no fue fácil de derrotar.

Los representantes salteños jugaron un gran primer set y los bonaerenses no se quedaron atrás, fue punto a punto, hasta que al final del período Salta Vóley pudo hacer la diferencia gracias a una gran defensa y se llevó un 25 a 22 clave.

Si el primer set fue parejo, el segundo fue a puros chispazos y ninguno regaló nada. Es que los salteños sabían que ganando ese tramo iban a tener el partido prácticamente en su bolsillo y Belgrano necesitaba igualar para tener esperanzas de llevarse la victoria.

Fue 27 a 25 para el conjunto de Don Torcuato, que agotó todos sus cartuchos en ese tramo y eso se pudo observar en el resto del partido.

Con el juego nuevamente igualado, Salta Vóley no perdonó y salió nuevamente a ponerse en ventaja. El equipo borravino se llevó por delante a Belgrano y finalizó el set 25 a 16.

Nuevamente el equipo de Buenos Aires intentó igualarlo, pero Salta Vóley no se iba a resignar a dejar puntos en la cancha, por eso fue con todo y terminó ganando cómodamente en los últimos pasajes de ese período que terminó 25 a 20 para sumar 3 puntos importantísimos.

El partido del año

El equipo de Ventura afrontará el partido más importante del año esta tarde, a las 19, ante Rosario, ya que de ganar se asegurará la permanencia en la Liga A2.

Por supuesto que no será sencillo porque los rosarinos vencieron a Vélez por 3 a 1, demostrando que también tienen aspiraciones de salvarse.

Más tarde, desde las 21, Vélez recibirá a Belgrano, en un duelo más que importante porque si el fortín gana los salteños se salvarán así pierdan ante Rosario.