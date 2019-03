Barcelona va por todo con su Messi “de Selección”

El líder Barcelona, con el astro Lionel Messi, buscará hoy extender su paso ganador en la temporada cuando reciba al penúltimo de la tabla, el Rayo Vallecano, por la fecha 27º de la Liga española de fútbol.

El partido se disputará en el estadio Camp Nou de Barcelona y comenzará a las 14.30 (hora de la Argentina).

Los dirigidos por Ernesto Valverde mantienen el sueño de la “triple corona”, con el primer puesto en la liga, la defensa del título en la Copa del Rey y la definición de los octavos de final de la Liga de Campeones de Europa ante Lyon de Francia, programada para el próximo miércoles.

Los catalanes vienen de eliminar a su clásico rival, Real Madrid, en semifinales de la Copa del Rey y el domingo pasado le asestaron el golpe final con el triunfo en el estadio Santiago Bernabéu, que dejó con un pie afuera al argentino Santiago Solari como entrenador.

Barcelona tiene 60 puntos, con siete de ventaja sobre su escolta Atlético Madrid (53), que también hoy, con el delantero Ángel Correa, tendrá la chance de acortar la distancia por un instante cuando reciba a Leganés, que tendrá al también atacante argentino Guido Carrillo entre los convocados.

Messi, quien en la semana concretó su regreso al seleccionado argentino tras ocho meses de ausencia, para los amistosos ante Venezuela y Marruecos en la fecha FIFA de marzo, no convirtió ni brilló ante el Real Madrid, pero lidera la tabla de goleadores de la liga española con 25 tantos.

El Rayo Vallecano, por su parte, con 23 unidades, está en zona de descenso y perdió en sus últimas cinco presentaciones.

La palabra de Valverde

El entrenador del Barcelona, Ernesto Valverde, aseguró que no le “preocupa en absoluto” que Leo Messi haya sido convocado de nuevo con su selección, ya que es “lo normal”.

“Que Leo iba a volver a la selección lo sabíamos todos, tarde o temprano, es lo normal”, señaló sin vacilar Valverde en la rueda de prensa previa al partido de Liga con el Rayo.

Este regreso “sucede ahora, lo vemos con naturalidad y no me preocupa, en absoluto”, reiteró el técnico azulgrana.

“Las cargas que está teniendo Leo este año, está más ligero en cuanto a cargas que otros años por no haber ido con la Selección, porque ha tenido alguna lesión, por los descansos que ha podido tener, así que no me preocupa, en absoluto”, concluyó Valverde.

Luis Enrique reconoció su pelea con Lio

El entrenador español Luis Enrique Martínez reconoció en una entrevista con una radio catalana que “hubo un tiempo de tensión” entre él y Messi en 2015, tras una discusión en un entrenamiento cuando el asturiano era director técnico del Barça.

“Hasta que se solucionó todo hubo un tiempo de tensión, que yo no busqué sin dudas, pero que apareció y que tuve que gestionar”, afirmó Luis Enrique. En enero de 2015, a la vuelta de las vacaciones, Messi y Luis Enrique discutieron durante una práctica, tras la cual el entonces DT apartó al crack rosarino del partido con la Real Sociedad. “Hoy solo puedo hablar maravillas de Messi”, suavizó luego el español.

Un adelanto

En el adelanto de la fecha, Espanyol, con un gol del argentino Facundo Ferreyra, rescató ayer un empate 1 a 1 de visitante con el Athletic de Bilbao.

Hoy habrá además otros dos encuentros: Alavés (Jonathan Calleri) - Eibar (Gonzalo Escalante) y Getafe (Leandro Chichizola) - Huesca (Damián Musto y Ezequiel Ávila). La fecha se completará mañana con Celta-Betis; Girona-Valencia; Levante-Villarreal; Sevilla-Real Sociedad; Valladolid-Real Madrid.