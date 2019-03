Preocupa el foco infeccioso por la muerte de treinta novillos

Cual si fueran las imágenes de una película "maldita", un tramo de la ruta provincial 5 quedó convertido en un "cementerio de vacunos". El vuelco de un camión causó la muerte de unos treinta novillos y la osamenta de los animales permanecía hasta ayer, provocando con ello foco infeccioso de tremenda magnitud.

Esto generó honda preocupación entre los habitantes de la zona y voces de protesta por parte de los conductores de vehículos que a diario transitan por esa red caminera que desde el pueblo de Pichanal conduce a Rivadavia Banda Sur y a los departamentos Anta y Metán, en el sur de la provincia.

En ese lugar, entre la noche del martes y la madrugada del miércoles se produjo el vuelco de un camión jaula que transportaba más de 100 vacunos desde una finca norteña. Como consecuencia del siniestro vial murieron alrededor de treinta animales, informaron fuentes consultadas por El Tribuno. El episodio se produjo en el kilómetro 185, cerca del pueblo de Martínez de Tineo.

Con la ayuda de lugareños, el conductor del transporte pudo estabilizar el acoplado que no resultó con daños de consideración. Luego de sacar los animales muertos y los que no podían mantenerse en pie por estar gravemente heridos, el camionero decidió continuar el viaje con destino a la provincia de Córdoba.

La banquina de la ruta quedó sembrada de cadáveres y con el correr de las horas las osamentas comenzaron a atraer a cuervos, caranchos y otras aves de rapiña. Para participar del banquete llegaron también los perros de los campesinos de la comarca. En medio de este festín el ambiente se fue invadiendo con los olores nauseabundos, los que se mantenían hasta ayer porque ninguna autoridad tomó cartas en el asunto, dijeron las personas que llamaron a este medio.

Las altas temperaturas, que superan lo 40 grados de calor en el verano, provocaron la rápida descomposición de los animales muertos. Cabe remarcar que se trata de la zona más calurosa de la provincia de Salta, y esto se debe a que por allí pasa el Trópico de Capricornio. Por la estratégica ubicación de la línea imaginaria de este paralelo del Hemisferio Sur, los rayos solares caen verticalmente sobre el suelo en el instante en que se produce el solsticio de diciembre.

Desidia y abandono

Según los pobladores de la zona ninguna autoridad provincial ni municipal tomó cartas en el asunto para despejar las osamentas que hasta ayer permanecían al costado de la ruta provincial 5, ya en avanzado estado de putrefacción. "Es lamentable que nadie haya hecho nada; los que vivimos aquí estamos soportando desde el miércoles los putrefactos olores de estas osamentas", expresó Edgardo Bellini, propietario de la estancia San Patricio.

El accidente donde murieron los animales vacunos ocurrió en jurisdicción del municipio de Pichanal, cuyo intendente es Julio Jalit. Se trata del jefe comunal que viene siendo noticia desde hace varios días, luego de la difusión por las redes sociales de un polémico video en el que expresó: "Para robar hay que ser inteligente y yo me considero un tipo inteligente".

Bellini sostuvo que "no es justo que tengamos que soportar toda esta asquerosidad y que nadie haga nada". El productor calificó de "vergonzoso" lo que está pasando. "Ni la Municipalidad ni Medio Ambiente ni nadie se tomó el trabajo de venir a ver lo que se puede hacer para resolver este problema, que por su magnitud puede afectar la salud de las personas", advirtió.

Otros vecinos también se pronunciaron en idénticos términos, al tiempo que criticaron con dureza a las autoridades municipales y provinciales por no haber hecho nada hasta ahora. "Desde el jueves, por el lugar donde murieron los animales no se puede pasar porque el olor es tan fuerte que te hace descomponer", graficó un vecino. Y agrego: "A quién sea, le pedimos que venga y vea qué se puede hacer, porque este no es un tema que lo pueden resolver los cuervos y los caranchos".

Lo que se dice

Hasta ayer no se pudo saber quien fue el camionero que protagonizó el vuelvo que provocó la muerte de los treinta novillos de gran porte. Lo que comentaron la fuentes consultadas por este medio es que los animales habrían sido cargados en una finca del departamento San Martín y que eran transportados a la provincia de Córdoba.

Lo que se conoció es que los más de cien novillos iban en un camión con doble fondo y que la mayoría eran animales de gran tamaño. El vuelco el acoplado se habría producido, aparentemente, por una mala maniobra del conductor.

También se dijo que los novillos murieron por aplastamiento de los propios animales. Según los vecinos algunos estaban malheridos, con quebraduras múltiples, golpes internos y que en esas condiciones era imposible que continuaran el viaje. Por ese motivo el transportista decidió dejarlos al costado de la ruta, junto a los muertos. "Fue penoso ver a los pobres animalitos en el estado en que estaban; apenas podían emitir un balido", comentó con dolor un campesino.