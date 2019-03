Dos tries de Fortuny en el triunfo de Argentina XV

Argentina XV venció ayer a Chile por 85 a 10 y de esta forma cerró su participación en la Américas Rugby Championship 2019 con puntaje ideal. El salteño Diego Fortuny fue titular y anotó dos tries en el primer tiempo.

Fueron trece los tries apoyados por los dirigidos por Ignacio Fernández Lobbe para terminar el certamen en la cima.

En el primer tiempo, Lucas Santa Cruz que debutaba abrió la cuenta y luego llegaron las conquistas de Fortuny (2), Domínguez, Carreras y Mensa, quien también apoyaría dos más en el complemento. En el segundo tiempo, Argentina XV no bajaría su marcha y los tries de Segura, Miotti (2) y Del Prete (2) le darían cifras definitivas al partido.

Además de su buena producción ofensiva, Argentina XV terminó el torneo con apenas 60 puntos en contra, superando su performance de 2017 que era de 62.

Fue el cierre ideal para los argentinos, que no solo se coronaron campeones, sino que redondearon el mejor rendimiento histórico en el torneo.