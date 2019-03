Pasión, habilidad y dinero, las claves en el arranque del Zonal

Para poner un auto a correr en el Zonal del NOA no solo hace falta cargar el tanque de combustible, sino también inyectarle la cantidad de dinero necesaria para ver la bandera a cuadros agitándose al final de la cada competencia. La temporada que hoy larga el Auto Club Salta en el autódromo Martín Miguel de Güemes expone a pilotos y equipos a muchos desafíos, uno de ellos es el económico y da pie a que se puedan cumplir con los objetivos deportivos.

La ecuación es básica de un lado y del otro. Sin invertir económicamente en un auto no se puede competir y si un piloto no tiene las habilidades para llevar ese auto a la meta, el dinero valdrá poco y nada. Sin embargo, el automovilismo salteño ha generado en los últimos años pilotos capaces de dar buenos espectáculos en el Zonal del NOA y varios de ellos ya han dado el salto a categorías nacionales. Es decir que la inversión estuvo bien cuidada y que puede pasar lo mismo en las nueve fechas del calendario que hoy arranca.

Los gastos que un piloto debe afrontar para correr hoy y en las fechas que restan son muchos y de que se gaste más o

menos depende de varios factores. La base mínima de inversión está en $ 50.000 por unidad, pero puede rondar entre $35.000 y $40.000 si el pilotos es propietario de sus unidad. También dependerá en que categoría desee correr; las cifras expresadas corresponde al Turismo Pista 1.400cc (Fiat 128 y Fiat Uno), la de mayor nivel de competencia. En tanto, si el piloto opta por la categoría Escuela 1.100cc (Fiat 128 comprendidos entre los años 1971 y 1994)) o Promocional (Fiat 600 y Renault Gordini) el gasto mínimo rondará los $30.000.

Desglosando el gasto hay que tener en cuenta que cada piloto paga su inscripción, el seguro, el juego de gomas (cuatro), el alquiler del auto si no es propietario, la atención en pista y el combustible para correr durante el fin de semana. Otros gastos se sumarán a la lista ya que el Zonal se ha nutrido en el última década de muchos pilotos de Jujuy y Tucumán (de los 26 pilotos que correrán hoy 13 son de Salta y 13 se reparten entre las otras dos provincias). Ellos deberán sumarle a la inversión el traslado a Salta.

La inscripción para correr en el TP 1.400cc está en $ 5.000 por fecha; para correr en la Escuela 1.100cc se debe abonar $ 4.000 y para la Promocional el costo es de $ 3.000. En tanto, el costo del seguro está unificado y su valor asciende a $1.550.

Uno de los mayores gastos se centra en la adquisición de los neumáticos que, en algunos casos, equivale a la mitad del presupuesto. Cada goma para piso seco cuesta $ 5.000 ($20.000 por las cuatro) y cada goma para lluvia asciende a $ 5.500 ($22.000 en total). Cada piloto las pide con antelación y el Auto Club Salta las provee. El gasto puede variar puesto que hasta un par de neumáticos se pueden reutilizar por fecha.

En cuanto al combustible el reglamento expresa que debe ser Infinia y comprarse en cualquier estación de servicio YPF al precio para el público en general, sumando un gasto de aproximadamente $ 2.500. Además, quien no tiene su auto propio debe alquilar y ese gasto incluye la atención en pista.

Los protagonistas

Entre los equipos se destacan las flotas del Yiyo Competición y el Vuyovich Racing; el primero es conducido por el tucumano Sebastián Chincarini (ex piloto del TP 1.100cc) y tiene un conjunto de seis pilotos, todos corriendo en el TP 1.400cc. Por su parte, Pablo Vuyovich es responsable del Vuyovich Racing, que cuenta con 5 autos en el TP 1.400cc y otro dos en la Escuela 1.100cc.

La pasión va más allá de la razón. Las ganas de correr, de llegar a la meta, de estar en el podio, de un triunfo hacen que los recursos económicos y deportivos sean bien utilizados con el fin de llegar al final de la temporada con chances de ser campeón.

Los horarios

Hora Actividad Categoría

11.00 1ª Serie Escuela 1.100

11.25 2º Serie Escuela 1.100

11.55 1ª Serie TP 1.400

12.20 2ª Serie TP 1.400

12.55 Final Escuela 1.100

13.35 Final TP 1.400

El calendario

Fecha Día

1ª 10 de marzo

2ª 14 de abril

3ª 12 de mayo

4ª 23 de junio

5ª 27 de julio

6ª 1 de septiembre

7ª 29 de septiembre

8ª 3 de noviembre

9ª 1 de diciembre

La entrada general para la primera fecha será de $100.

Los equipos

TP 1.400cc

Equipo: Yiyo Competición (Tucumán).

Responsable: Sebastián Chincarini.

Pilotos: Ignacio Bello (Salta), Juan Palermo (Tucumán), Francisco Scaro (Jujuy), Sebastián Luque (Tucumán), Matías Clapier (Jujuy) y Pablo Sardi (Salta)

Equipo: Vuyovich Racing (Salta).

Responsable: Pablo Vuyovich:

Pilotos: Daniel Lestard (Salta), Mauricio Márquez (Jujuy), Nicolás Ale (Salta), Marcelo Maldonado (Salta) y Santiago Cistola (Salta).

Equipo: Powered Haroián (Jujuy)

Responsable: Cristian Haroián.

Pilotos: Eduardo Moreno (Salta), Samuel Haroián(Jujuy) e Ignacio Haroian (Jujuy).

Equipo: Felipe Competición (Tucumán).

Responsable: Ricardo Felipe.

Piloto: Diego Belmonte (Tucumán).

Equipo: Masciarelli Competición (Salta).

Responsable: Fernando Masciarelli.

Piloto: Alfredo Lestard (Salta).

Equipo: Avila Sport (Salta)

Responsable: Juan Carlos Avila.

Piloto: Ramón García (Salta).