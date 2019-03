Un sábado con asambleas, marchas y anuncio de más días de paro

Varios grupos de docentes realizaron ayer asambleas, marcharon por centro de la ciudad y anunciaron más días de paro. Si esto se cumple, otra vez miles de chicos quedarán afectados por la huelga que arrancó el miércoles pasado. Los maestros, aunque algunos gremios ya acordaron con el Gobierno, rechazan el aumento salarial del 23%.

En la plaza 9 de Julio los docentes autoconvocados resolvieron no asistir a sus puestos de trabajo mañana y el martes. De ese modo, se suman a la medida de fuerza que el viernes dio a conocer la ADP. Pasadas las 19, los maestros marcharon por el centro bajo una intensa llovizna. Había representantes del interior de la provincia como Rosario de la Frontera, Orán y el Valle de Lerma.

El Sindicato de los Trabajadores de la Educación de la Provincia de Salta (Sitepsa) endureció más el reclamo y anunció que parará durante cinco días, hasta el viernes 15 de marzo.

Planteo

Desde la plaza 9 de Julio, Cinthia Vuistaz destacó que de no tener una respuesta la medida de fuerzas se planteará por tiempo indeterminado, con movilizaciones y manteniendo el acampe en la plaza 9 de Julio, donde ya están dispuestas 7 carpas con la presencia de 30 docentes.

La ex delegada gremial de la ADP afirmó que durante la asamblea realizada ayer se discutió la posibilidad de volver a la aulas, pero ante la ratificación desde el Gobierno provincial de realizar el descuento por los tres días de paro que ya se llevaron adelante se decidió seguir adelante.

La marcha siguió por las calles Deán Funes, San Martín, 25 de Mayo, Belgrano y Mitre hasta la plaza 9 de Julio, desde donde ya está saliendo al aire una radio abierta.

Cuestionaron la afirmación de la ministra de Educación, Analía Berruezo, de que no se puede negociar por que no se cuenta con delegados representativos del sector docentes. Vuitsaz afirmó que Docentes Unidos de Salta cuenta con representantes de todos los departamentos y, de no ser así, se puede elegir un delegado rápidamente a través de una asamblea.

“Todos los gremios están acá, así que igualmente pueden llamar a los secretarios, pero hay que tener intenciones de dialogar”, agregó.

De concretarse el acampe de los docentes hasta el martes incluido, ya serán 5 días de protesta. Una situación similar se presentó en 2014, cuando los maestros mantuvieron esta metodología de protesta durante 36 días efectivos de clases, equivalentes a 144 horas en la escuela primaria.

El Ministerio de Educación de la Nación ya había expresado la necesidad de asegurar un piso de 180 días de clases, que de continuarse con las medidas de fuerza en Salta sería difícil de cumplir. La Provincia, además del 23%, se comprometió a realizar revisiones periódicas en base a la inflación.