Tensión en la frontera: "Con el nuevo régimen está en riesgo la paz social"

El presidente de la Cámara de Comercio de la ciudad, Juan Cruz Curá, se refirió al nuevo régimen de ingreso de mercadería de la zona de frontera que entrará en vigencia a partir hoy 1 de abril.

"Si esta medida no se acompaña con una estructura de costos que permita comercializar los productos y que el comerciante o el importador tengan rentabilidad para poder vivir de esto, corre riesgo la paz social", dijo Curá.

El empresario habló a tono con la visita que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich hará hoy a Aguas Blancas, para dejar implementado un nuevo régimen simplificado de importaciones creado especialmente para los bagayeros de Órán.

Curá fue muy claro al explicar la postura de la Cámara que preside, haciendo hincapié en que es bueno que se busque una solución. "Estamos de acuerdo en que se legalice todo trabajo ilegal que tenemos hace años y el problema de competencia desleal para todos los comerciantes", dijo.

Aunque remarcó que la lectura que hacen sobre el nuevo régimen simplificado, es que desde el sector lo ven como una oportunidad para los comerciantes "siempre y cuando, dentro de su estructura de costo, les sirva importar y comercializar, inclusive tomar a todos los trabajadores de frontera que cumplen con los requisitos para ser empleados".

El empresario explicó, además, que este nuevo régimen podría llegar a solucionar la vida de un sector que siempre estuvo en la ilegalidad, pero debería acompañarse con fomento al comercio local, para que se pueda sostener.

"Esta medida puede hacer desaparecer al comercio textil. Venimos pidiendo rebajas en impuestos como IVA, Ganancias y Rentas para fomentar el comercio local. Pero esta medida nos pone en una situación de desventaja", explicó.

Hasta donde se sabe, la resolución nacional habla de la simplificación de la importación, es decir, agiliza los trámites de una etiqueta que tiene inscripto el producto y el sellado de Aduana, pero no dice que baja impuestos.

"Eso es lo que nos preocupa, porque nada es más barato que lo ilegal. Entonces, cuando el comerciante o el trabajador de frontera pasa a ser importador comienza a tener problemas de costos y no le va a servir para comercializar este producto", dijo el empresario oranense.

Y aclaró que "este nuevo régimen que quieren aplicar no soluciona en nada la falta de trabajo de los vecinos, lo único que logrará será agilizar el ingreso de la mercadería pero con un presión tributaria para el que se inscriba que terminará siendo un perjuicio".

Curá fue contundente al expresar que esta medida "se tiene que tomar con instituciones intermedias, escuchando a la gente y a nosotros, como Cámara de Comercio, nos interesa participar para servir de nexo y ayudar a inscribir a los importadores, siempre y cuando se tome como medida bajar los impuestos, aportes patronales, costos de combustible, de flete, que todo nos cuesta más que en cualquier punto del país y que, finalmente, nos consideren como una verdadera área de frontera".

Desde el sector comercial ven como modelo a seguir lo que se consiguió en Ushuaia y la provincia de Santa Cruz, ambas consiguieron un IVA diferencial, aportes patronales e impuesto a las ganancias más bajos, lo que fomentó a la instalación de nuevas empresas.

"En Orán no se puede instalar una fábrica por los costos que tenemos y la competencia desleal que significa la mercadería que entra desde Bolivia. Queremos ser ese nexo y que salgamos de esta crisis de una vez, que puede convertirse en un grave problema social si no se implementan todos los puntos necesarios para hacer viable el nuevo régimen simplificado de importaciones. Tenemos que hacer un solo pedido real y concreto de manera conjunta", explicó.

Cabe resaltar que la Cámara hizo llegar a la Nación, hace ya un par de años, una propuesta por escrito que contemplaba créditos subsidiados e impuestos diferenciados, "pero ni siquiera nos dieron un número de expediente", se lamentó.

Los bagayeros piden prórroga

Un grupo de bagayeros se manifestó el sábado en desacuerdo con la nueva disposición nacional, que va a comenzar a regir a partir de hoy.

Mediante un comunicado, los trabajadores de frontera solicitan la aplicación de varios puntos que, para ellos, deben ser tenidos en cuenta.

Entre los pedidos de este grupo, se encuentra una prórroga de un año antes de la entrada en vigencia del régimen, para poder regularizar su situación económica, además que piden que no se excluyan los artículos de bazar y los electrónicos.

Los mismos solicitan también que se revea la denominación de importadores y exportadores, aduciendo que esto complica a muchos bagayeros que tienen inconvenientes con la Justicia porque, reconocen, quien más quien menos tuvo alguna vez un altercado con Gendarmería por la misma función que cumplen.

“Además, la verdad es que hay muchos jóvenes que salieron de la cárcel y para salir adelante eligieron el camino del bagayeo. Ellos tienen causas penales y la norma los complica para poder comenzar a trabajar”, dijo Elena, referente de los trabajadores de frontera.

“Queremos que nos dejen pasar más artículos y no limitarnos, que permitan también juguetes, artículos electrónicos y de bazar”, agregó la dirigente.

Este mismo grupo aclaró que con Manuel Barrios, presidente de la cooperativa 15 de abril, no tienen nada que ver. “Él no nos representa”, concluyó.