VIDEO. Urtubey: “En Salta hay posturas muy diferentes pero no hay grieta. Esa palabra divide”

En el inicio de su discurso, el gobernador de la provincia, Juan Manuel Urtubey expresó: “Como cada primero de abrir vengo inaugurar el periodo des sesiones. Hoy es un día muy especial para mí, porque es mi último discurso -de gestión-. Esto me llena de responsabilidad y mi deber de gobernar hasta el 10 de diciembre con la misma pasión del primer día”.

Luego agregó: “Siempre he sentido a esta Legislatura como un poder fundamental del Estado. En nuestra amada provincia hay diferencias, posturas muy diferentes pero no existe la grieta. Esa palabra divide. No permite crecer, curar, desarrollar... muchos dirigentes se siente mejor odiando que construyendo. El resultado es conocido”.

Sobre la difícil situación del país señaló: “El último año fue particularmente difícil para todos, la inflación, la devaluación, al deuda externa aumento al 95% del PBI, la pobreza, el cierre de pymes, la perdida de competividad de las economías regionales, el brutal aumento de tarifas.... no ha sido ni es fácil mejorar condiciones de vida de los salteños en ese contexto. Pero no vine aquí a buscar culpables sino a hacerme cargo”.

Superávit

“Es mi obligación informar sobre la situación fiscal. El año pasado terminó con superávit fiscal, mientras que la Nación lo hizo con déficit. Respecto de la deuda pública, antes representaba el 73% de los ingresos anuales, hoy el 44%”.

“Somos dos veces más pobres que el promedio de los argentinos, debido a la histórica debilidad estructural de la región... pero bajamos la tasa de indigencia a casi la mitad en el periodo 2007 -2018.

La tasa de desocupación es menor que el promedio nacional.

El mandatario provincial resaltó: “Los salteños estamos viviendo un momento difícil, pero le damos pelea de frente. Este gobierno en medio de tan tremenda crisis mantiene sus convicciones. Mi gobierno se basó en tres pilares: equidad, integración de la provincia y desarrollo sustentable, partiendo del fortalecimiento institucional. Respetamos la libertad de poderes, las libertad de prensa y los derechos de salteños y salteñas”.