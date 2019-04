Urtubey también vaticinó hoy que Alternativa Federal será en agosto el espacio político más votado en la Argentina, y que a partir de allí, el candidato que gane las primarias tendrá 80 días para posicionarse y entrar a la segunda vuelta.

“Estoy convencido de que Alternativa Federal llegará a ser en agosto el espacio político más votado en la Argentina. El candidato individualmente no, pero el espacio político se va a parar ante la sociedad argentina”, dijo el mandatario salteño, tras lo que señaló que, a partir de allí, “nuestro candidato a presidente tendrá 80 días de campaña para posicionarse y entrar a la segunda vuelta”.

El gobernador formuló estas afirmaciones en un encuentro que mantuvo esta tarde con periodistas de medios nacionales, en la residencia oficial de Finca Las Costas, tras pronunciar su último discurso como titular del Poder Ejecutivo provincial ante la Asamblea Legislativa.

Para Urtubey, hoy el escenario “está totalmente abierto”, por lo que no descartó la posibilidad de un balotaje peronista, y consideró que en esto, “el que hace el juego es el gobierno: si le va un poco mejor, será uno de los que estará en la segunda vuelta. Depende de la gestión”.

Durante la charla con los periodistas, el mandatario salteño indicó que “no es lo mismo la Argentina de hace un año y medio que la de hoy”, y opinó que “el drama del país es la gran falta de planificación”.

“Lamentablemente creo que el Gobierno ha resuelto insistir en su política y frente a eso no podemos esperar otro resultado que el que estamos viendo. Espero que esto no se profundice y hay que ayudar en todo lo que se pueda en este último tramo, o la crisis puede ser peor”, advirtió.

En este sentido, consideró que “la única manera de resolver esto es con crecimiento”, y manifestó que, a su juicio, en “los dos primeros años de gobierno, más que gradualismo hubo inacción” en el gobierno nacional.

“Ahora el planteo es tratar de hacer en un año y medio lo que no se hizo en cuatro años, y obviamente el ajuste va a ser brutal, planteando ya en fase electoral que los argentinos nos merecemos vivir esto porque fuimos unos irresponsables en el pasado. Una especie de castigo divino”, dijo.

Luego, indicó que “el problema en la Argentina es mucho más profundo que la economía. La falta de confianza que hay en el país parte de la base institucional", por lo que entendió que es necesario blindar "el sistema político".