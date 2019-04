Jessica Copa tiene la mira puesta en el Arnold Classic

El Arnold Classic es un imán para todos aquellos que practican el fisicoculturismo, fitness y todas sus ramificaciones desarrolladas en los últimos años. Muchos salteños y salteñas realizan enormes esfuerzos para competir en San Pablo, Brasil, sede de la competencia sudamericana con las expectativas de alcanzar el mejor puesto, fruto de una larga preparación.

La edición 2019 se realizará del 12 al 14 de abril y allí estará Jessica Copa, una de las mejores exponentes que ha dado el deporte salteño en la última década. A sus 26 años afronta este nuevo desafío, el segundo en su carrera, pero esta vez en una nueva categoría. La salteña compitió en 2016 en la categoría bikini pero ahora buscará estar en el top 6 de la división wellnes senior.

Jessica viajará el próximo 8 del corriente hacia San Pablo, el 11 será el pesaje y desde el 12 vivirá la competencia donde tendrá más de 20 rivales en su categoría.

“Por el cambio de categoría, para apuntar de nuevo a una competencia de este nivel tuve que trabajar mucho. Tuve una preparación anual y sobre esta categoría (wellnes) estoy entrenando hace dos años. Fue un trabajo largo, que se hizo con mucha paciencia porque tenía que tener un desarrollo muscular mayor. Dentro de mi carrera deportiva es donde me siento mejor preparada”, señaló Jessica a El Tribuno.

Aquella experiencia que vivió en 2016 le servirá para encarar esta nueva prueba con menos nerviosismo, con conocimiento de cómo se desarrolla la prueba y donde debe hacer énfasis para que los jurados la sitúen en el podio de las seis mejores y desde ahí luchar por el primer puesto.

“Estoy a dieta hace seis meses y la preparación ya lleva un año. La dieta sigue siendo sacrificada, competir en cualquier categoría es siempre difícil, pero con lo años voy ganando experiencia y conociendo diferentes profesionales que van guiandome”, agregó Copa.

Este no es un desafío que Jessica enfrente en soledad; además de su entrenador, el cordobés José Ponce, tiene el apoyo de su hermana Julieta, que también se prepara para competir pero recién a mitad de año. Julieta competirá en bodyfitness, categoría con menor porcentaje de grasa corporal.

Las hermanas no solo se dedican a competir sino también tomaron las riendas de su propio emprendimiento al frente de un gimnasio ubicado en Esteco 312. “Es un gimnasio inclusivo donde se persiguen diferentes objetivos, como prepararse para competir o simplemente llevar un saludable estilo de vida. Con fuerza, voluntad y ganas no hay nada imposible; queremos inculcar el buen hábito de practicar deporte y una vida sana”, concluyó Jessica.

Creada por la estrella de Hollywood

El Arnold Classic es una competencia anual que fue creada por el actor Arnold Schwarzenegger en 1989. Está considerada como una de las más beneficiosas competiciones de culturismo con grandes premios. En principio se desarrollaba solo en Estados Unidos y con el tiempo se sumaron las competencias de Australia, Sudamérica, África y Europa.