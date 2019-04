Los Benavides se mantienen en el top 5

En Abu Dhabi se vive la fecha inicial del Mundial de Rally Cross Country que tiene la presencia de los hermanos salteños Luciano y Kevin Benavides. El menor como integrante del equipo KTM y el otro de Honda.

Ayer se llevó a cabo la etapa 2 y, al igual que el primer día, Luciano obtuvo la cuarta posición, mientras que Kevin fue octavo. Sin embargo, los hermanos mantienen el top cinco en la general, en el cuarto y quinto lugar, respectivamente.

Sobre la carrera, se puede decir que nuevamente el calor y el viento han sido los protagonistas climatológicos de la segunda etapa del Abu Dhabi Desert Challenge.

Los 222 kilómetros de especial cronometrada han vuelto a poner a prueba físicamente a los pilotos salteños que, a pesar de encontrarse con dunas blandas y altas temperaturas en la pista, han finalizado el día con buenas sensaciones.

El menor de los Benavides cumple un año soñado: después de finalizar en el top 10 del Rally Dakar, este inicio del Mundial es muy importante para afianzarse en la categoría.

Kevin, con más experiencia, llegó con lo justo tras una lesión en el hombro derecho. Según comentó, el dolor fue un problema para él en estas primeras jornadas.

Un párrafo aparte se merece el chileno José Ignacio Cornejo, compañero del mayor de los Benavides en Honda, ganador de la etapa y entre los pilotos jóvenes que se están consolidando. El podio del día se completó con el español Joan Barreda Bort (también del equipo HRC) y Andrew Short, de Husqvarna.

“Otra buena etapa para mí en este mundial Abu Dhabi terminando cuarto y cuarto también en la general. Hoy (por ayer) me tocó ir solo todo el tiempo así que fue bueno para mejorar mi velocidad en las dunas”, comentó Luciano en sus redes sociales.

Luego cerró: “Quedan tres etapas. A dar todo hasta el final”.

Su hermano Kevin expresó sus sensaciones al equipo de prensa de su team. “La etapa ha sido prácticamente como ayer, mucho viento y dunas muy blandas, bastante difícil de pilotar. Iba bien hasta que en el kilómetro 100 tuve una caída, nada espectacular, pero caí sobre el costado derecho, el que tengo lastimado, y me empezó a doler bastante”.

“Desde entonces he intentado llegar al final de la especial, bajando el ritmo”.

Hoy se disputará la tercera etapa, el ecuador del rally, con la especial más larga de la carrera para los pilotos. Serán casi 300 kilómetros, de un total de 434 al completar el día. Los hermanos intentarán mantener el ritmo para llegar a los últimos tramos de la mejor manera posible.