Las claves del Racing campeón de la Superliga

Pese a una pizca de sufrimiento en los últimos minutos, Racing sumó frente a Tigre un punto indispensable y se coronó merecido campeón a una fecha del final de la Superliga.

El fin de semana próximo, Racing será local de Defensa en El Cilindro, pero en todo caso para celebrar ante su hinchada su tercera vuelta olímpica en el siglo en curso.

Nueve ya son los títulos que Racing ha ganado en la era profesional: 1949, 1950, 1951, 1958, 1961, 1966, 2001, 2014 y 2019. También obtuvo otros nueve en la era amateur y tres en competencias internacionales: 1967 Copa Libertadores y Copa Intercontinental y en 1988 la Supercopa.

Un valor adicional que tiene la presente conquista radica en que pasaron 53 años para que el club albiceleste logre un campeonato largo, toda vez que no disfrutaba de un halago semejante desde la temporada 1966 con el legendario “Equipo de José” que dirigía Pizzuti.



En este caso específico lo ha conseguido bajo el imperio de una admirable regularidad, expresada en unos cuantos indicadores: lidera desde la cuarta fecha, es el que más veces ha ganado, el que menos veces ha perdido, el que ha marcado mayor cantidad de goles y el que menos ha recibido.

Las figuras más destacadas del flamante Racing campeón orientado por Eduardo Coudet han sido el arquero Gabriel Arias y el goleador Lisandro López en la primera fila; luego el defensor Alejandro Donatti, los mediocampistas Marcelo Díaz, Pol Fernández y el juvenil Matías Zaracho; más Darío Cvitanich, incorporado hacia la mitad de la temporada.

Racing pisó fuerte desde un comienzo, de los primeros siete partidos, ganó seis y empató uno. Fue durante el segundo semestre de 2018, cuando todavía River, Boca e Independiente estaban disputando la Copa Libertadores. Los de Coudet no desaprovecharon sus oportunidades y ganaron partidos ante rivales importantes que todavía no estaban del todo armados, tal es el caso de Vélez, Lanús o Unión, que con el correr de los partidos fueron encontrando su identidad.

Con estos triunfos, se acomodó rápidamente en la cima de la Superliga, la cual no dejó hasta el final para consagrarse como merecido campeón.

ESTILO DE JUEGO: Coudet imprimió su sello

Su estilo está marcado por la construcción de la jugada desde atrás, la movilidad para encontrar pases y la intensidad. Racing es un equipo estético, al que le gusta armar la jugada desde el arco, con la pelota por abajo. Van desordenando poco a poco al rival, sin prisa, aumentando progresivamente la intensidad y generando espacios. Es el equipo con mayor posesión de la Superliga con un 56,5% de media por partido, además de ser el de mayor efectividad de pase con un 75%.



COLUMNA VERTEBRAL: Un goleador bien acompañado

Lisandro López es el emblema de este Racing campeón. Goleador de la Superliga con 17 goles, supo ser también el primer defensor, demostrando una solidaridad absoluta con sus compañeros. Fue un capitán tanto dentro y fuera de la cancha. Racing fue el ejemplo de lo importante que es tener una columna vertebral de jerarquía. Con un arquero sobrio, Gabriel Arias, un central con categoría, Alejandro Donatti, un volante central inteligente, Marcelo Díaz, y dos conductores dúctiles, Centurión y Fernández.

CON PERSONALIDAD: Fuerte desde lo anímico

En la fecha 18 Racing visitó a River y recibió un duro golpe, perdió 2 a 0, jugó un partido malo y con falta de actitud y además sucedió el destrato de Centurión para con Coudet. Tras ese partido se vislumbraba la posibilidad de que Racing se caiga. Pero llegó el partido contra Godoy Cruz y lo que necesitaba Racing, una contundente victoria por 3 a 0. A la fecha siguiente llegó el clásico y Racing ganó 3 a 1 y se encaminó hacia el título, con un triunfo fundamental en lo anímico.