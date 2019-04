Álvarez terminó undécima en Uruguay

La triatleta salteña no cumplió con los objetivos que se propuso.

El pasado fin de semana en la Playa Ramírez de Montevideo, Uruguay, se realizó la CAMTRI Sprint Triathlon American Cup & South American Championship, con la presencia de la salteña Delfina Álvarez.

En la tercera edición de la competencia organizada por la Unión de Triatlón del Uruguay y la Intendencia Municipal de Montevideo, Álvarez no pudo lograr los objetivos que se había planteado y finalizó en la undécima posición.

Hay que recordar que la salteña llegaba a este torneo después de haber obtenido dos medallas, de oro y plata, en los Juegos Sudamericanos de Playa en Rosario.

En sus redes sociales, Delfina publicó: “11 en Campeonato Sudamericano. ¡No, no me fue bien!”. Pese al dolor por su ubicación final, expresó: “Gracias a los que a pesar de la distancia están”.