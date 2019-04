Los abogados se pronunciaron por el mandato de jueces

El Colegio de Abogados y Procuradores de Salta realizó un pronunciamiento sobre el tribunal ad-hoc que tenía a su cargo el juicio iniciado por la Asociación de Jueces de Salta, en el que se pretendía que se declare la inconstitucionalidad del mandato limitado de los jueces de Corte.

En la nota, el Colegio señala que el 26 de marzo habían realizado una presentación judicial solicitando intervenir en el juicio. "El Colegio planteó en esa oportunidad la incompetencia manifiesta de la Corte, y la nulidad de todo lo actuado. Específicamente, además, planteó la nulidad de la constitución del tribunal ad hoc que intervenía por excusación de los jueces titulares de Corte".

Posteriormente a la presentación del Colegio, la Asociación de Jueces desistió de su acción.

El tribunal ad hoc recientemente resolvió tener por desistida la acción de la Asociación de Jueces, y se indicó escuetamente que el planteo del Colegio de Abogados devenía abstracto.

El Colegio -agrega en el parte- este lunes 8 de abril planteó la nulidad de esta nueva resolución del tribunal ad hoc, por haber sido emitida por los jueces cuya integración al tribunal se impugnó.

En su escrito, el Colegio hace notar que dichos jueces no pueden dictar resolución alguna, en virtud de la evidente nulidad de su asignación a la causa, la que se había denunciado fundadamente en forma previa al desistimiento.

"Hay agravio suficiente para plantear la nulidad dada la palmaria violación del principio de juez natural", agregaron.

"La acción fue desistida", manifestó Humberto Pedro Burgos (h), presidente del Colegio de Abogados. "La presentación oportuna del Colegio sin duda motivó esa situación, pero no es lo único importante en esta causa, no es posible consentir la gravísima irregularidad en que se incurrió al integrar el tribunal ad hoc por jueces que evidentemente no pueden serlo en este proceso , y menos aún para resolver esta causa de tamaña trascendencia institucional. No puede ni debe consolidarse el precedente de que la Corte pueda diseñar discrecionalmente el tribunal que la reemplaza, y máxime en situaciones como esta", concluyó.

Hace dos semanas, la Asociación de Jueces de Salta desistió de la acción popular de inconstitucionalidad que había presentado ante la Corte de Justicia de Salta.

Aunque no se conoció el texto completo de la presentación, se supo que la Asociación puso de manifiesto que la demanda en cuestión había sido planteada por razones "ajustadas a derecho", y que el curso que había tomado era de claro perfil político.