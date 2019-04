Marcos Peña en Diputados: "No nos vamos a ir en diciembre"

Al brindar un informe de gestión en la Cámara de Diputados, el jefe de Gabinete, Marcos Peña, se metió hoy de lleno en la discusión electoral y, pese al declive de la imagen presidencial en algunas encuestas, aseguró que Cambiemos "no se va en diciembre" porque "los argentinos van a respaldar el cambio". Si bien la larga exposición del funcionario se centró en un repaso de las obras realizadas por el Poder Ejecutivo en las provincias y en consideraciones generales sobre la macroeconomía, una chicana de la diputada del Frente para la Victoria Gabriela Cerruti despertó una respuesta desafiante, en tono electoral.

"Ustedes se van en diciembre, eso lo sabemos todos", aseguró la legisladora kirchnerista, que cuestionó al ministro por no haber dedicado una sola palabra al aumento en el nivel de pobreza. . Peña, que venía dirigiéndose al recinto sin sobresaltos, entró en la polémica y retrucó: "No sé si es un pronóstico o un deseo suyo. No creo que nos vamos a ir en diciembre. No creo que los argentinos quieran volver atrás. Creo que los argentinos van a respaldar el cambio". Fue la única referencia de su mensaje vinculada a la batalla electoral, aunque no pudo evitar trenzarse con la oposición por el tema de la inflación.

Al respecto, reconoció que se habían "equivocado" cuando durante la campaña presidencial del 2015 dijeron que "bajar la inflación era fácil", pero se atajó y consideró ese fracaso como un problema transversal de la mayoría de los gobiernos durante las últimas décadas. "Nos equivocamos en decir que era fácil, sí. ¿En qué se equivocaron ustedes?", retrucó Peña cuando desde la bancada kirchnerista se ironizó sobre la supuesta falta de autocrítica de Peña. "Subestimamos la pelea contra la inflación. Fallamos en las metas, que no estaban de acuerdo a los objetivos de metas fiscales que habíamos consensuado. Pero de ahí a decir que hemos inventado la inflación, es un error", corrigió.

En respuesta a la bancada del FpV, que recibió al ministro con carteles que llevaban la leyenda "#BastaDeMentir", Peña consideró que tanto el índice de pobreza como la tasa de inflación se mantienen "igual de altas" que cuando Cambiemos desembarcó en el Gobierno en diciembre del 2015. "La inflación nominal sigue siendo igual de alta en proporción a los que teníamos cuando llegamos", dijo Peña, que agregó que desde 2011 "el PBI está estancado".

"Si sacamos los años de hiperinflación, en los últimos 80 años el promedio es 62,6% de inflación. Desde 1800 a la fecha solo 7 países vivieron más tiempo que la Argentina con inflación mayor al 40% anual", puntualizó el ministro, que acto seguido reconoció que Argentina es "de los peores países del mundo en materia de inflación". En este sentido, arremetió contra Cerruti, a quien dijo no creerle su "indignación impostada", y aseguró que no es cierto que "la pobreza fue creada por este Gobierno".

"Por algo ustedes cuando fueron Gobierno no resolvieron este tema y dejaron esta pobreza estructural", recalcó Peña, que ratificó que "el camino de la pobreza cero sigue siendo una invitación" para trabajar en conjunto. . "Cínicos son ustedes. Ustedes dijeron que había menos pobres que en Alemania. Ustedes no midieron la pobreza. ¡Ustedes inventan que nosotros creamos la pobreza! ¡Ustedes fomentaron el clientelismo!", espetó en el momento más picante de la sesión.

A la vez, dijo estar "muy orgulloso de defender a este Gobierno", ratificó el rumbo y señaló que las decisiones tomadas permitieron "salir del pantano de dónde nos habían metido". "Para algunos la solución es volver a la orilla anterior. Para nosotros es llegar a la orilla que viene", resumió. En consonancia con los carteles, la diputada del FpV Cristina Britez acusó a Peña de "hablar de un país de las mentiras, de un relato". "Nosotros estamos hablando de la dura y triste realidad que están viviendo la mayoría de los argentinos y las industrias. Esto que están haciendo es una miseria planificada", sentenció.