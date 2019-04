“Casi no hay educación sexual, aunque hay preservativos gratis”

Durante ocho semanas, Nienke Spaargaren o “Nina”, como la apodaron en el Hospital Público Materno Infantil, hizo una rotación en Neonatología de este centro sanitario, que es el más complejo de la provincia.

Llegó desde la Universidad de Maastricht (Holanda) y en agosto se recibirá de médica. De acuerdo con el plan de formación de esta casa de estudios, es obligatorio hacer una rotación en algún hospital externo a su país. Ella eligió hacerlo en Salta porque se enamoró de la ciudad y de sus alrededores cuando, hace dos años, estuvo de vacaciones con su hermana.

En una entrevista con El Tribuno, Nina analizó los principales problemas que vio en el hospital, como el embarazo adolescente y su relación con la falta de educación sexual integral. Se refirió al aborto, que es legal en su país desde 1980, y habló sobre sus aprendizajes en el Materno Infantil.

¿Cómo ve el sistema de salud en Salta?

La diferencia más grande para mí es que hay un sistema público y un sistema privado. En Holanda solo es público, entonces una no puede elegir adónde ir, sino que va al hospital más cercano.

Toda la gente tiene obra social obligatoria y va al mismo hospital. No sé cómo es el sistema de salud en otros hospitales o en otras partes del país pero aquí, en la neo, me parece muy bien.

Hay muchas facilidades para cuidar a los bebés y muchos médicos muy inteligentes, que saben mucho más que yo.

¿Qué problemas sociales te llamaron la atención estos meses?

Hay muchas madres jóvenes, adolescentes. Las hay en Holanda también pero creo que aquí más del 20 por ciento de las madres tiene menos de 20 años de edad (NdR: en 2017, la tasa de embarazo adolescente en la provincia de Salta fue del 18,3 por ciento).

Es bastante porque hay más problemas de salud en los bebés cuando las madres son tan jóvenes, como de 14, 15 y 16 años. Ese es un problema del que hablamos mucho estas semanas.

La educación sexual es algo que puede resolver este problema, pero no hay o casi no hay educación sexual, aunque haya preservativos gratis para todos. Esa es una diferencia no solo de salud sino también de cultura. Creo que en Holanda es más normal que una hable con su madre sobre su vida sexual.

¿En Holanda el aborto es legal?

Sí, es legal pero no es fácil abortar. Hay que hablar con la gente de la clínica, con un psicólogo y le dan cinco días a la mujer para pensar antes de hacer el aborto. Hay situaciones en que quizás es mejor abortar al niño. Por ejemplo, si hay violencia sexual, puede ser mejor para el bebé también no nacer.

¿Lo ve como algo positivo?

Sí, pero también creo que es positivo que no sea fácil abortar. Las mujeres que abortan un bebé han pensado mucho sobre eso y es una decisión pensada.

¿Qué aprendió en el Hospital Público Materno Infantil?

Lo que me gustó es que aquí he visto a niños con enfermedades muy graves, más graves de las que he visto en Holanda, como patologías genéticas.

Para mí fue muy impresionante ver a estos niños porque no hay muchos en Holanda, quizás por el tema del aborto también, no lo sé, y también porque hay muchos pacientes.

He revisado a muchos niños. Ahora sé mucho mejor cómo cuidar un bebé de un kilo, que es muy chiquitito. Nunca había cuidado a un bebé tan pequeño y también aprendí mucho de la cultura, de la comida, de la lengua. Fue mucho para aprender.

¿Hay muchos pacientes aquí? ¿En Holanda no hay tantos bebés?

En Neonatología no hay 60 bebés, como aquí.

Recién me decía que en Holanda no ve tantas enfermedades genéticas y lo relacionó con el aborto...

Quizás estos bebés con enfermedades genéticas graves se abortan.

¿A qué enfermedades se refiere?

Puede ser el síndrome de Down o enfermedades cerebrales, como hidranencefalia, por ejemplo.

¿Hay otras personas que estén haciendo rotaciones?

Casi no. Había uno en la sala de partos que estuvo tres semanas, pero aquí no.

¿Recomendarías el hospital para hacer rotaciones?

Sí, he mandado un mensaje por correo electrónico a mi universidad para que mandaran más estudiantes aquí, porque es un lugar en el que se puede aprender mucho sobre todo y en una ciudad que no se llama “La Linda” por nada.

He tenido un tiempo inolvidable aquí y también es por los médicos y los enfermeros, que me han ayudado en todo.