Desvalijaron el quiosco de la escuela "Sergio Gómez Roca"

Durante el fin de semana personas aún no identificadas ingresaron al interior de la Escuela Capitán de Fragata Sergio Gómez Roca, para llevarse toda la mercadería existente en el quiosco que se encuentra concesionado a terceros.

Los malhechores, se especula que fueron más de dos, ingresaron al establecimiento educativo escalando una pared que da al exterior por la parte posterior de la institución.

Un tramo de 5 metros de una pared de 20 metros en total, tiene una altura que puede ser escalada fácilmente por un adolescente, ese tramo de pared le permite trepar a los techos y descender dentro de la escuela usando las ramas y el tronco de un árbol, que creció muy cerca de esos techos del lado interior.

Según el relato de las personas que atienden el quiosco, ingresaron realizando una palanca sobre la persiana de chapa. “Cuando bajamos la persiana le colocamos dos candados, uno en cada extremo, el viernes olvidamos de colocar uno de ellos, en ese extremo hicieron palanca con dos maderas hasta doblarla lo suficiente para poder ingresar”, informaron las encargadas del negocio. Una vez adentro se tomaron el tiempo para sacar la totalidad de la mercadería existente: “Se llevaron todas las galletas, las golosinas, las bebidas gaseosas, los jugos y chocolates, no se llevaron las cosas pesadas como la fotocopiadora por ejemplo, por esa razón consideramos que fueron adolescentes o niños”.

Para poder trabajar en la jornada siguiente al robo los propietarios del quiosco tuvieron que realizar una reposición completa de la mercadería, “nuestra pérdida estimada asciende a unos $9.000, porque había alrededor de $3.000 en efectivo, a nosotros es la primera vez que nos pasa pero sabemos que ya ingresaron en otra oportunidad a este lugar”.

Lamentablente las escuelas y colegios son un blanco fácil para personas que viven de lo ajeno, esta situación obligó a los directivos a extremar las precauciones para evitar robos, especialmente en épocas de vacaciones. Cámaras de seguridad, alarmas y rejas forman parte de las medidas adoptadas, pero a pesar de todas estas medidas los robos no cesaron, lo que se hace evidente con este suceso que enciende las luces rojas sobre la seguridad de la institución. “Necesitamos levantar un poco más la pared del fondo, no es la primera vez que ingresan por ese lado, vamos a buscar colaboración para poder hacerlo”, manifestó la directora, Analía Reynaga.

Agregó: “Es lamentable todo lo que perdieron los dueños del quiosco, pero también intentaron ingresar a otros sectores de la escuela, sin poder conseguirlo, afortunadamente; tal vez porque funcionaron otras medidas de seguridad que hemos implementado”.