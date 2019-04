Piden que el acoso callejero sea considerado una contravención

Integrantes de la organización Mujeres de la Matria Latinoamericana (Mumalá) llevaron adelante una jornada de sensibilización en el marco de la semana internacional contra el acoso callejero. Pidieron que se apruebe un proyecto de ley que considera a esta conducta como una contravención y ya tiene media sanción.

Desde las 10, ayer, instalaron un stand en la plazoleta IV Siglos, colocaron banners y distribuyeron folletos. Además, lanzaron una encuesta para recopilar datos precisos acerca de la problemática en la ciudad.

Valeria Casimiro, miembro de Mumalá y estudiante de Ciencias de la Educación, explicó que el acoso sexual callejero consiste en acciones físicas o verbales con contenido sexual contra una persona que no quiere participar de esas acciones y que no presta el consentimiento. Se trata de una violencia machista naturalizada.

Entre las acciones que constituyen el acoso sexual están los comentarios sexuales, las fotos y grabaciones hechas sin el consentimiento de la mujer, el contacto físico indebido, la persecución, la masturbación sin consentimiento, la exhibición de partes íntimas del cuerpo, los gestos obscenos, los silbidos y las miradas lascivas.

"Nosotras hicimos encuestas y recabamos datos en 2016 y 2017. Al analizarlos llegamos a la conclusión de que a partir de los nueve años hay niñas que sufren este tipo de acoso, principalmente por parte de personas adultas. Según los resultados, el 90% de las mujeres ha sufrido algún tipo de acoso ya sea verbal o físico. Incluso algunas han sido arrinconadas contra paredes y se han sentido amenazadas", sostuvo.

Agregó que las mujeres expresaron que no podían transitar libremente y sentían intranquilidad. "Hubo casos en los que viajaron en remises u otros tipos de transportes y debieron llamar o mandar mensajes a sus madres o alguna persona conocida para decirles que en 10 minutos llegarían a casa. De esta forma sentían que corrían menos peligro", detalló.

El acoso sexual callejero limita el derecho a la libertad y el pleno disfrute del espacio público, además de repercutir negativamente en la salud y el bienestar de la mujer.

Liliana Fernández, integrante de la organización, diseñadora gráfica y estudiante de Bromatología, contó: "Desde muy chicas tenemos que soportar que nos digan cosas horribles en las calles. Yo sentía miedo, inseguridad, rabia, asco e impotencia al ver cómo hombres grandes se me acercaban a decir guarangadas. Recuerdo que un día salí del colegio con una compañera y un hombre en bicicleta nos siguió, luego se detuvo en una esquina y nos mostraba su miembro".

La joven también relató: "Es común viajar en colectivo y que un hombre se te ponga al lado y se balancee contra vos. Eso es acoso y a las mujeres no nos gusta. Lamentablemente esta normalizado en la sociedad y nosotras estamos luchando contra eso".

Gabriela, otra joven de Mumalá, expresó que las mujeres se sienten incómodas ante estas situaciones de acoso y muchas veces por temor, miedo o vergenza no se animan a hablar. "Por eso no le decimos nada a la persona que nos está violentando pero es necesario decir basta, manifestar públicamente el descontento, reconocer que no es normal, buscar apoyo, no quedarse callada, identificar al agresor y evidenciarlo ante las autoridades", aseguró.

En Salta hay un proyecto de ley que penaliza el acoso callejero y tiene media sanción en Diputados. "Después pasó al Senado y no tuvimos novedades. Necesitamos que se apruebe en su totalidad y que se contemple una contravención. La ciudad de Buenos Aires cuenta con este tipo de infracciones y plantea agravantes también. Es necesario que los acosadores sean sancionados", afirmó.

Mumalá también convoca a las personas que deseen sumarse para realizar las encuestas. Una de las temáticas que se incorporó es el acoso virtual en las redes sociales. "Los acosadores se aprovechan de las redes y brindan identidades falsas, roban datos, información, fotos y por eso es importante también luchar contra este tipo de acoso", agregó.

En tanto, Malvina Gareca, referente de Mumalá en Salta, manifestó en un comunicado: "Es importante tener datos precisos respecto a la problemática del acoso callejero y la influencia negativa que tiene para las mujeres sufrirlo todos los días".

"Hemos trabajado mucho la temática en colegios y en espacios públicos, por eso creemos que debemos seguir profundizando sobre el tema, con datos precisos que permitan un enfoque más concreto, y en ese sentido las encuestas son un gran aporte para generar políticas públicas", finalizó.