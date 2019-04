Vecinos se quejan de los pozos olvidados por Aguas del Norte

Un enorme cráter en una arteria muy transitada en la ciudad y otros tantos pozos abandonados a cielo abierto hace alrededor de dos semanas por operarios de Aguas del Norte presagian que el servicio sigue con inconvenientes en esta comunidad de 40 mil habitantes.

Aunque se anunciaron días pasados algún tipo de inversión para esta ciudad en la mejora del servicio de agua potable y la red distribuidora, los cierto es que en la actualidad, y como hace varios años, las pérdidas de agua en la vía pública, y las cañerías estropeadas están a la vista de cualquier vecino.

A esto se suman las enormes perforaciones que quedan a cielo abierto. Inseguras, sin señalización y sin saber cuándo rellenan esos cráteres contaminados de bichitos y agua estancada. Sobre la calle Hipólito Yrigoyen esquina Virgilio Tedín obstaculiza el camino a vehículos y peatones. Pero también perjudica a los vecinos de estos frentes de viviendas con la aparición de grietas y humedad. La perforación llega a seis metros de ancho por dos de profundidad. La tierra excavada amontonada a un costado del pozo es un peligro latente para los vecinos. Algunos reclamos llegaron a las oficinas de Aguas del Norte por parte de un vecino en particular. La respuesta a los pocos días fue determinante: "Debe regularizar su situación con Aguas del Norte".

Esta familia afectada directamente por el pozo en medio de la calle y su vereda no quiso entrar en detalles de su reclamo ante el temor de represalias; "no quiero hablar de esta empresa. Hice un reclamo por este pozo y a los días me intimaron", dijo. El vecino no dio su nombre pero se entiende de quién se trata por la ubicación de su domicilio. Precisamente su inmueble sufre las consecuencias de las perforaciones de Aguas del Norte en busca de las cañerías rotas en esta zona.

"Debido a numerosos reclamos de vecinos afectados por los pozos dejados a cielo abierto en los arreglos de las cañerías de Aguas del Norte, nos comunicamos con directivos de esta prestataria estatal y nos respondieron que aún tienen filtraciones en algunas cañerías principales. Ante estos imprevistos los pozos seguirán abiertos. Se comprometieron a encintarlos y poner carteles de peligro para evitar accidentes", contó el ingeniero Rebato Ramírez, coordinador de Obras Publicas de la Municipalidad de Rosario de Lerma.

Por esta misma arteria surgen otros arreglos a medias con recurrentes pérdidas de agua. El 27 de marzo pasado reventó una válvula en estas redes. Aunque el servicio se normalizó, la baja de presión y los pozos dejados a medias son el caldo de cultivo de la conducta exasperante de los pobladores.

"No tenemos un buen servicio hace años, y todavía debemos soportar estos atropellos con pozos abiertos. Es peligroso para todos, sobre todo para los chicos cuando salen de clases", remató Claudia en Facebook.

Esta red social ha sido el espacio de catarsis de muchos vecinos por el estado de las calles con los pozos excavados por Aguas del Norte.