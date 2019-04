Omar Exeni se desvinculó de la Cámara PyMEs en Acción

Cámara PyMEs en Acción informa a los socios, medios de comunicación y opinión pública que hoy, jueves 11 de abril, el Sr. Omar Exeni se desvinculó de su actual cargo dentro de la institución, como presidente, por motivos personales. Cabe mencionar que su salida se encuentra sujeta a un mutuo acuerdo por parte de los miembros de la comisión directiva.

Al respecto, el Omar Exeni manifestó: “Quiero comunicarles como presidente de Cámara Pymes en Acción he decidido dar un paso al costado. He decidido emprender un nuevo camino en donde entiendo que no debo mezclar las dos cosas. Además quiero seguir trabajando por los objetivos de ésta Cámara se cumplan. Por eso decido dedicarme a la política.”

Le agradecemos su esfuerzo y compromiso con la Cámara durante su gestión y le deseamos el mayor de los éxitos en sus nuevos desafíos.

Por otra parte, tenemos el agrado de informarles que la Sra. Virginia Storni asumirá como nueva presidente de Cámara PyMEs en Acción. Consideramos que su capacidad de liderazgo nos permitirá seguir trabajando por los objetivos de nuestra organización, en representación de las PyMEs de la provincia de Salta.