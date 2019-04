Israel no logra alunizar su sonda Bereshit tras perder la comunicación con la nave

La nave espacial israelí Beresheet, que ingresó este 5 de abril en la órbita de la Luna, no logró alunizar en la superficie de nuestro satélite.

Este 11 de abril, el centro de mando perdió la comunicación con la sonda después de que empezara su maniobra para posarse en la superficie lunar.

Beresheet fue lanzada hace seis semanas a bordo del cohete Falcon 9 de la empresa SpaceX, propiedad de Elon Musk.







Para el argentino que participa del primer alunizaje israelí, ‘‘hoy es todo emoción’’



El ingeniero argentino Diego Saikin, quien participó del diseño de la sonda israelí Beresheet, cuyo alunizaje está planificado para esta tarde, relató que ‘‘hoy todo es emoción’’ por el ‘‘hito histórico’’ que significará ese acontecimiento y situará a Israel en el cuarto país en llegar a la Luna.’’Hay eventos en todo el país, pantallas gigantes para ver la trasmisión en vivo y mucha emoción’’, afirmó a Télam Saikin, desde el centro de control de la industria aeroespacial israelí, al sur de Tel Aviv.Beresheet, que fue diseñada por la empresa SpaceIL, despegó con éxito al espacio el 22 de febrero a bordo de un cohete Falcon 9 de la compañía SpaceX, desde Cabo Cañaveral, Florida.

Cuando la sonda descienda esta tarde en la superficie lunar situará a Israel como el cuarto país que llega a ese satélite, después de Estados Unidos, la ex Unión Soviética y China.’’La maniobra de alunizaje tomará aproximadamente 20 minutos y es totalmente autónoma’’, explicó Saikin, quien agregó que la nave ahora está orbitando la Luna.También contó que ‘‘cayó en su suerte el hecho de ser el único argentino en esta misión’’, ya que no fue algo planificado.’’El hecho de participar de esta misión es algo increíble, es un hito histórico’’, enfatizó el ingeniero, que contó -además- que ‘‘esta semana durmió pocas horas’’, no solo por la ansiedad sino porque tuvo que hacer algunas actualizaciones en el software.’’Las temperaturas en la Luna son muy extremas, de día hace alrededor de 150 grados y no hay aire’’, detalló el ingeniero, por eso contó ‘‘que Beresheet va a alunizar en la mañana lunar, momento en el cual el sol recién va a estar saliendo y las temperaturas van a ser bajas’’.Mencionó que luego del alunizaje, el equipo va a estar trabajando ‘‘a contrarreloj’’ para descargar toda la información que brinde la nave, desde fotos hasta videos.’’Se calcula que en dos o tres días las temperaturas van a ser muy altas, por lo que la nave va a morir ahí’’, completó.Si bien el horario del alunizaje está planificado para las 16 (hora argentina), la misión indicó que ‘‘puede ser cambiado por lo que es necesario seguir las actualizaciones a través de las redes sociales’’.’’Después de ochos años de expectativa, el momento por el que tanto hemos trabajado llegó: íBeresheet está llegando a la Luna!’’, celebró SpaceIL en un comunicado, bajo el hashtag #IsraelToTheMoon.Allí también invita a las personas a seguir la transmisión en vivo en el siguiente link: https://contactgbs.com/space/ o en YouTube https://www.youtube.com/watch?vHMdUcchBYRAEn Israel, el hashtag #IsraelToTheMoon se posicionaba en las últimas horas como primera tendencia en Twitter.Durante su travesía espacial, Beresheet envió en marzo pasado una selfie con la imagen de la Tierra de fondo.La imagen fue tomada durante un leve giro de la nave, que dejó ver también la bandera de Israel y el texto ’pequeño país, grandes sueños’, según la cuenta en Twitter de la misión.