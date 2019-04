Robaron en una de las mansiones de Susana Giménez y se llevaron tres Picasso

Mientras Susana Giménez se encuentra de viaje en Australia, delincuentes ingresaron a La Tertulia, la mansión que la diva tiene en Maldonado, Uruguay, y se llevaron tres cuadros.

Según informó Telemundo, las obras que fueron robadas serían originales del artista español Pablo Picasso, por lo que serían de muy alto valor. Además, se llevaron un televisor, un microondas y una cafetera.

La Policía investiga si un hecho de violencia contra una anciana de 90 años que vive en la zona tiene relación con el robo en la mansión de la diva argentina.

Los ladrones no habrían tenido mayores inconvenientes al ingresar a la propiedad, ya que eligieron un momento en el que se encontraba vacía.

La Tertulia, ubicada a 15 kilómetros de laguna Garzón, fue comprada en 2011 por Susana y se inauguró a fines de 2013. Dispone de 500 metros cuadrados y seis suits. Los ingenieros y arquitectos debieron crear la caminería y el desarrollo para la infraestructura, la luz, el agua y la comunicación.

Está ubicada en la punta de un cerro y fue construida con piedras del lugar. Las paredes interiores están recubiertas de madera y los pisos son de cemento alisado, mientras que utilizaron ladrillo para los pisos de las galerías.

Tiene cuatro suites, una gran recepción, una cocina enorme y el fondo de la pileta es de roca natural. El establo, donde guarda la maquinaria, encierra también la casa de los encargados.

El domingo pasado se emitió el primer programa de Por el Mundo, el ciclo de viajes conducido por Marley que se emite por la pantalla de Telefe, que contó con la visita especial de Susana.

La diva acompañó al conductor a recorrer los principales lugares turísticos de Sidney y hasta se animó a subir hasta la cima del puente de la Bahía de la ciudad australiana, que conecta el centro financiero de la ciudad con la costa norte. Se trata de una construcción de 1149 metros de extensión y cuenta con el arco más alto del mundo, de 134 metros de alto. Se empezó a edificar en 1924 y en 1932 fue abierto al público.

Susana hizo sus mayores esfuerzos y logró cumplir con el objetivo: llegar hasta la cima del puente. Aunque costó mucho que aceptarà “Las cosas que me hicieron hacer! Decí que tengo buen humorà Yo había dicho en un principio que no podía viajar porque tengo la rótula mal. Pero me dijeron ’es una pavada, vamos a hacer algo sencillo”, contó la diva.