Ediles cuestionan la calidad del asfalto de tres cuadras

Tres cuadras de una calle centrica de la ciudad de Güemes se encuentran en repavimentación, con un avance total de obra del 50%. Sin embargo, los trabajos de recambio de cañerías de agua y el tipo de pavimento utilizado generaron ciertas dudas en parte de la comunidad, en especial aquella residente a lo largo de la calle Alberdi, al punto tal que desde el Concejo Deliberante se coformó una comisión investigadora para determinar los montos invertidos y el material utilizado en la capa asfáltica.

Sobre esta situación, la secretaría de Obras Públicas, arquitecta Celeste Hognadel, aclaró: “Repavimentar las tres cuadras costará alrededor de $1.200.000, no vamos a gastar los $21.000.000 que muchos aseguran, ese monto es el total de lo asignado a este municipio para obras y compra de maquinarias, correspondientes a fondos del Plan Bicentenario”.

Agregó: “Con ese dinero y en un acuerdo con los legisladores provinciales se decidió la compra de maquinarias pesadas, como retroexcavadora, camión hormigonero, camión recolector, la repavimentación con concreto de la calle Cornejo y la repavimentación con asfalto de la calle Alberdi, entre otras obras, en todo eso se invirtieron los 21 millones que no fueron enviados al municipio, fue la Provincia la que realizó la compra”.

Para cambiar el pavimento se hizo necesario el recambio de toda la cañería de agua, la cual se encontraba en muy mal estado. “El municipio se hizo cargo del material y la mano de obra corrió por cuenta de la empresa Aguas del Norte, que tiene el personal capacitado; también los domicilios tuvieron que cambiar sus conexiones hacia la red central. Todo esto sumado a las inclemencias climáticas nos ocasionaron un retraso en la obra”, manifestó la funcionaria. El tipo de material utilizado como pavimento no es muy familiar, se asemeja mucho una mezcla de árido y líquido bituminoso que es usado para realizar bacheos, con un tiempo de duración muy limitado.

“Ese material es muy resistente, se trata de un tipo de polímero que viene de Brasil, la empresa a cargo de la pavimentación tiene experiencia en su uso en rutas, con muy buenos resultados, aún no está terminada, por esa razón tiene un aspecto rústico”, aseguró.

De las tres cuadras a pavimentar de la calle Alberdi, entre San Martín y Gobelli, en una ellas aún no comenzaron, en la segunda están en la etapa de rellenado con ripio y nivelación, en la tercera y la más céntrica ya volcaron el material, se niveló y se habilitó el tránsito. Pero la circulación de apenas unas hora por esa cuadra provocó el hundimiento en un sector, lo que generó preocupacion, ya que obligó a levantar el material para solucionar la pérdida de agua.