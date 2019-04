Nicolás Márquez rechazó la educación sexual integral

La visita a Salta de Agustín Laje y Nicolás Márquez, invitados a disertar por organizaciones que están en contra del aborto, provocó la reacción de distintos grupos sociales que expresaron su repudio. En diálogo con El Tribuno, Márquez dijo que deberían preocuparse por la educación sexual integral (ESI) porque "corrompe a los niños".

Los conferencistas se presentaron en los colegios San Alfonso, por la mañana, y San Pablo, por la tarde, donde hubo una manifestación de agrupaciones que trabajan por la igualdad de género.

A través de las redes sociales, algunos padres también habían expresado su preocupación por el contenido que les plantearían a los estudiantes los expositores. Al respecto, Márquez respondió que los padres deberían preocuparse por los contenidos de la educación sexual integral que, según opinó, "corrompen a los niños".

Las organizaciones feministas además se expresaron contra Laje por declaraciones que hizo hace algunos meses, cuando se conoció a nivel nacional el caso de Tiziana, la niña trans salteña que cambió su DNI. El comunicador llamó a Tiziana "niño" a través de las redes sociales y acusó a su madre de manipularla para que cambiara de identidad de género.

En diálogo con El Tribuno, Daniela Planet de Pan y Rosas del Frente de Izquierda, expresó que se acercaron hasta el colegio San Pablo ayer a la tarde en respuesta a la convocatoria de la mamá de Tiziana, para declarar no grata la visita de Agustín Laje.

"Nos enteramos que venía a dar las charlas de ideología de género y nos dijeron que además, a través de Twitter, realizó varias expresiones en contra la educación sexual con perspectiva de género. Estamos en dos veredas distintas y vemos que la única forma de ganar más representatividad es con estas manifestaciones", agregó.

Los autores de "El libro negro de la nueva izquierda", se presentaron a las 20 en el auditorio del colegio San Pablo. En paralelo, representantes de los distintos grupos sociales se manifestaron con cánticos y carteles pese a la lluvia.

Tanto Laje como Márquez destacaron que llegaron a Salta a pedido de la gente. "Veníamos organizando esto desde hace varios meses y fue muy bien recibido porque unas 800 personas se acercaron a este encuentro", expresó Laje a El Tribuno.

Márquez detalló que el encuentro con los estudiantes de los últimos años del secundario del colegio San Alfonso duró una hora y además contó con una participación importante de jóvenes.

"Hubo un buen conocimiento previo por parte de los chicos y además también se contó con la presencia de estudiantes de otras escuelas", agregó. Laje agregó que en el encuentro se dio una pincelada de lo que es la "ideología de género", como denominan desde este sector a la perspectiva que promueve la no discriminación por cuestiones de sexo o identidad de género. Los escritores aclararon que cuando ofrecen charlas en los colegios siempre se las dan a los chicos y a los padres la opción de no enviarlos. "No queremos que nadie llegue obligado", dijo Laje.

Dichos por la protesta

Minutos antes de la conferencia, desde el auditorio se podía escuchar la protesta. Laje expresó que se trata de un boicot a la libertad de expresión. “Nadie dijo vamos a un debate público. Se dijo: ‘queremos boicotear el evento. Porque nosotras las feministas y los grupos LGBT hemos sido tocados por una suerte de varita mágica moral que nos da un monopolio para decirles qué libro se presenta o no’”, consideró el periodista.