Maneja un BMW y ordenaron retirarle la licencia por no pagar la cuota alimentaria

La Justicia decidió retener y suspender la licencia de conducir de un hombre de Bragado hasta que salde la deuda alimentaria que tiene con sus tres hijos. Así consta en un fallo que la jueza Laura Andrea Pérez emitido el 1° de abril. El letrado que lleva la causa de la demandante contó a Clarín que el demandado maneja un auto BMW, una camioneta Volkswagen Amarok y un auto Opel de la década del 70. También explicó que el hombre tiene vínculo con sus tres hijos, pero que en ningún momento pagó la cuota alimentaria.

Según el documento, la decisión de la magistrada se basa en que "el Estado debe obligarse a cumplir con absoluta prioridad el ejercicio de los derechos de las niñas, niños y adolescentes con una tutela judicial efectiva en tiempo útil". A partir de eso, resolvió la suspensión y retención del registro de conducir del demandado.

Fuentes allegadas a la demandante explicaron que el acusado nunca cumplió con el pago de alimentos a sus tres hijos y estimaron la deuda en no menos de 400.000 pesos. Según afirmaron, ya en 2014 se intimó al padre de los chicos a que cumpliera con la deuda alimentaria. La judicialización de esa deuda había empezado en 2010, sostuvieron las fuentes.

Según precisaron fuentes cercanas a la demandante, uno de los chicos ya es mayor de edad y se mudó de la casa materna, aunque la intimación por vía judicial empezó cuando los tres eran menores. Explicaron que, entre otras deudas, se deben cerca de 20.000 pesos de la matrícula de la escuela de uno de los menores y esa misma suma a la distribuidora de gas, que suspendió el servicio en la casa en la que viven la demandante y dos de sus hijos.

Prohibición de salir del país

Desde el entorno de la demandante afirmaron que el padre de los tres chicos había sido inhibido de salir del país en octubre de 2015, prohibición que sigue vigente. A la vez, por estar en el registro de morosos alimentarios de la Provincia, no iba a poder renovar el registro de conducir al momento de su vencimiento, en 2021. Pero la jueza Pérez estableció que se suspendiera y retuviera la licencia desde ahora y hasta tanto se complete el pago de la deuda. Según las fuentes consultadas, la medida puede ser apelada por el demandado pero, al tratarse de una cautelar, entraría en vigencia apenas se notifique al demandado y a la Dirección de Tránsito.

"La prohibición de salir del país no le afectó en nada. Estamos tratando de tomar alguna medida que le importe para que finalmente pague. No tengo registro de que antes se haya suspendido y retenido la licencia de conducir en plena vigencia de la misma por un fallo por deuda alimentaria", dijo el letrado.

