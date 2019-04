“Pido perdón porque fueron una gran mala sorpresa”, dijo Argañaraz sobre quienes la acompañaron en su gestión

Mientras viajaba rumbo a Tartagal, con la intención de reagrupar fuerzas y volver al poder en el mayor sindicato estatal salteño, Argañaraz habló en el programa Buscando Señales, por Radio Salta. Responsabilizó a quienes eran sus compañeros en la dirigencia de la ADP por el nuevo tropiezo en su cuestionada carrera gremial.

“El tema de la CTRA fue planeado directamente por ellos como lo vienen haciendo, manejándose con una ilegalidad total. Cuando hablo de golpe, hablo de golpe institucional porque no se respetaron los pasos. Cuando ellos informaron al ministerio de Trabajo lo hicieron después de haber tomado resoluciones. Nunca se me informó a mi en forma directa. Lo mismo hicieron con el derecho a defensa. Es mentira que me citaron tres veces”, dijo.

Luego denunció diversas irregularidades, como la realización de cursos truchos, por parte de quienes tomaron la conducción en la Asociación Docente.

“Dicen que yo fui a intervenir Embarcación. Nunca fui a eso. Como secretaria general tengo la potestad y el derecho de trasladarme a toda la provincia para ver cómo están funcionando las diferentes delegaciones. Había denuncias de la delegaciones de Pichanal en contra de Jorge Cerruti que vendía en forma ilegal cursos utilizando las instalaciones. Ahí comenzaron los primeros conflictos”.

Por último, Argañaraz, quien es investigada en la Justicia por desfalco, pidió “perdón” a los docentes por los laderos que eligió para acompañarla en la gestión del gremio y que la traicionaron, según sus dichos.

“Lamentablemente a algunos los elegí para que me acompañen en el periodo 2018. Por eso tengo que pedir perdón porque la verdad son una gran mala sorpresa. Uno nunca sabe a quien tiene al lado muchas veces” dijo.

La cuestionada docente disparó directamente contra la tesorera. “Si hay una responsable de la parte administrativa diga lo que diga es la tesorera. Cada uno en esta lista tenía una función. Mientras yo me dedicaba a recorrer la provincia, a hacer los nexos, a pelear por los derechos de los docentes, la tesorera era la que estaba directamente implicada en las altas institucionales y en el tema del dinero.Todo pasó por sus manos. Cada uno se tiene que hacer cargo de lo que hizo", finalizó.